Tripolis breidt uit dankzij de samenvoeging met Add to Favorites en Webpower

17 februari 2021 - Het nieuwe Tripolis blijft groeien. Na een eerdere fusie tussen Measuremail en Tripolis Solutions, voegen nu ook Add to Favorites en Webpower zich bij de e-mailmarketing en marketing automation specialist. Door de samenvoeging krijgt het bedrijf meer slagkracht om haar klanten een bredere dienstverlening, klantondersteuning en meerdere softwareoplossingen aan te bieden op het gebied van e-mailmarketing en marketing automation.

De dagelijkse leiding komt in handen van Pascal Kurvers, CEO (voorheen Managing Director van Webpower) en Bart Vossen, COO (voorheen Managing Director van Measuremail). Met meer dan 50 werknemers en 500 klanten wereldwijd heeft Tripolis een sterke internationale positie.Tripolis biedt een zeer brede keuze aan krachtige e-mailmarketing en marketing automation softwareoplossingen aan. Al deze softwareoplossingen hebben hun eigen specialiteiten en zullen worden doorontwikkeld en behouden. Binnenkort zal het Tripolis-team nieuwe producten, features en upgrades voor de huidige oplossingen aanbieden aan haar klanten.Pascal Kurvers, CEO: "Met de nieuwste software releases beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Tripolis. Door eigen SaaS-oplossingen van wereldklasse aan te bieden, hebben al onze klanten – ongeacht hun wensen en behoeften – op elk moment de keuze om hun relatie met ons naar een volgende fase te brengen. De behoeften van onze klanten om deze stappen te maken, staat daarin centraal. "Tripolis is, samen met Spotler NL, Spotler UK en Flowmailer onderdeel van de grootste E-mail Service Provider (ESP) van Nederland: Spotler Group. Spotler Group heeft meer dan 2.500 klanten in acht Europese landen die jaarlijks meer dan negen miljard berichten versturen.