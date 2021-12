Richting geven vanuit ondernemersambitie en kansrijk business model

3 december 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het tiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Je bent succesvol als je erin slaagt om je ondernemersambitie om te zetten in resultaat. Dus moet je zorgen dat je grip hebt op het realiseren van deze ambitie. Dat is het ultieme houvast om invulling te geven aan MKB governance in de praktijk. "Want succesvol ondernemen kan niet zonder duidelijke doelen. Richting geven aan je bedrijfsvoering doe je dan ook vanuit ondernemersambitie en kansrijk business model . Precies daarmee leg je dus ook de basis voor focus in je gehele organisatie". [Paul Joore, 2021]Je ondernemersambitie moet uitdagend zijn, concreet zijn én gaan leven. Vijf zaken zijn doorgaans van invloed op - de haalbaarheid van - je ambitie. Namelijk kennis, ervaring, persoonlijke ambitie in het leven, persoonlijkheid als mens en ontwikkelingen in markt & maatschappij. Binnen het element value proposition uit het Business Model Canvas omschrijf je waarin jouw bedrijf zich onderscheidt in de markt. Met andere woorden, waaraan ontleent jouw bedrijf haar bestaansrecht. Hier bestaat een sterke wisselwerking met de missie van je bedrijf. Maak dus werk van een uniek onderscheidend vermogen , waarmee je waarde creëert voor je (toekomstige) klanten.Je brengt in kaart op welke wijze bepaalde producten en/of diensten problemen en pijn van klanten oplossen. Hetzelfde doe je voor de wijze waarop producten en/of diensten een voordeel opleveren voor de klant. Denk hierbij goed na wie je ideale klanten zijn en aan welke kenmerken zij voldoen. Je ideale klant is de klant voor wie je het liefste werkt. Met een duidelijke missie onderscheid je je direct van de concurrentie. Dit maakt de missie tevens tot startpunt om het business model van je bedrijf te vertalen in een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Via de ICR zie je steeds waar je staat en waar je moet verbeteren.Verspilling van tijd, energie en geld komt vooral door een gebrek aan focus. Creëer daarom duidelijke kaders binnen de objective ‘Zo geven wij richting’. En vertaal deze zorgvuldig door naar de overige ICR objectives . Zo bewaak je de onderlinge samenhang en zorg je voor focus in de bedrijfsvoering. En dat is een altijd doorlopend proces. Richting geven stopt dus nooit. Iedere verandering in de markt of maatschappij kan jouw plannen - om je ondernemersambitie te realiseren - immers beïnvloeden. En daar speel je op in met gerichte aanpassingen of verbeteringen. Daarom praten we over een dynamisch ondernemingsplan waarmee je invulling geeft aan MKB governance in de praktijk .