Witte rook in zicht voor schoorsteenveger

30 november 2021 - Nu de energieprijzen stijgen wordt het interessant om zelf de kachel of open haard weer aan te steken. Uiteraard is een goed geveegde schoorsteen hierbij een vereiste. In het KVK Handelsregister staan ruim 250 schoorsteenveegbedrijven ingeschreven die dit klusje kunnen klaren, waarvan de meesten zijn gevestigd in Noord-Brabant (66) en de minste in Flevoland (een). Het totaal aantal schoorsteenveegondernemingen is de laatste jaren vrij stabiel.

Volgens ASPB verenigingsmanager Johan Schouten komt daar de komende tijd zeer waarschijnlijk verandering in. "Als de stijgende energieprijzen aanhouden, zal de vraag naar schoorsteenvegers toenemen."Het aantal bij KVK ingeschreven schoorsteenveegbedrijven in Nederland laat sinds 2016 een kleine afname van 2 procent zien: van 256 naar 251. Al denkt verenigingsmanager Johan Schouten van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond dat het daadwerkelijk aantal schoorsteenvegers tussen de 350 en 400 ligt. "Er zijn ook bedrijven actief als schoorsteenveger die niet als zodanig ingeschreven staan in het Handelsregister. Neem bijvoorbeeld schoonmaak- of installatiebedrijven."Schouten vertelt dat technische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en een verschuiving in stookgedrag van de consument dit ambacht ingrijpend veranderd hebben. Daarnaast voerde de overheid een ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van open haarden. De meer milieuvriendelijke pelletkachels komen ervoor in de plaats. Toch komen er volgens ASPB nog jaarlijks ruim 2.000 branden voor door vervuilde of verstopte schoorsteenkanalen. "Schoorsteenvegen is niet meer het gevaarlijke en ongezonde beroep van vroeger en voor de samenleving anno 2021 misschien wel onmisbaarder dan ooit. Schoorsteenvegers gebruiken de nieuwste elektrische vegers om rookkanalen te vegen en de modernste camera’s en drones voor inspecties. Hout stoken wordt vaak geassocieerd met milieuvervuiling, maar wanneer dit op de juiste wijze gebeurt hoeft dit niet schadelijk te zijn voor het milieu."Noord-Brabant heeft met een aantal van 66 de meeste schoorsteenveegbedrijven. Zuid-Holland volgt met 42. De minste schoorsteenveegbedrijven zien we in Flevoland (een) en Utrecht (zeven).Ondanks een lichte landelijke daling in het aantal schoorsteenveegbedrijven de afgelopen vijfjaar, kent Zeeland een groei van 60 procent: van vijf schoorsteenveegbedrijven in 2016 naar acht in 2021. Ook Limburg kent een behoorlijke stijging van 50 procent: van tien schoorsteenvegers in 2016 naar vijftien in 2021.Schouten bevestigt het grote aantal schoorsteenveegbedrijven in Noord-Brabant. "Vooral rondom Den Bosch zitten veel schoorsteenvegers." Een echte verklaring hiervoor kan hij niet geven, maar hij vermoedt dat het ambacht overgaat binnen de familie. "Voor het werk waaieren ze uit over het hele land. Vooral in de maanden september tot en met april hebben schoorsteenveegbedrijven volle agenda’s. Al kun je het hele jaar je schoorsteen vegen."Zo’n anderhalf miljoen huishoudens in Nederland beschikken volgens ASPB over een open haard, hout- of pelletkachel. "De toenemende populariteit van hout- en pelletkachels bewijst dat de samenleving behoefte heeft aan schoorsteenvegers", aldus Schouten. "Leden van de ASPB hebben allemaal de verplichte opleiding Gezel Schoorsteenveger gevolgd. De schoorsteenveger van nu is een moderne professional die niet alleen de schoorsteen veilig en effectief veegt, maar ook de aangewezen persoon om consumenten te adviseren over alle aspecten van goed stoken, de werking van kachels, veiligheidseisen en bouwnormen. Met name daarin liggen kansen."Wil jij meer weten over het starten van een bedrijf? Lees hier wat er bij komt kijken