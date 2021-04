Productiewerk wordt uitdagender door cobots

21 april 2021 - Van alle bedrijven in de industrie werkt volgens cijfers van het CBS al 29 procent met collaboratieve robots, oftewel cobots. In totaal geeft maar liefst 95 procent van de beslissers in de industrie aan interesse te hebben in deze cobots, zo blijkt uit onderzoek van reichelt elektronik magazine. De oeroude angst dat ‘robots onze banen overnemen’ lijkt daarmee te verdwijnen.

Gemakkelijk te programmeren

Snel gebruiksklaar dankzij korte installatietijd

Inzetbaar op verschillende afdelingen

Consistenter en nauwkeuriger dan de mens

Positief effect op veiligheid van werknemers

Meer werkplezier voor werknemers

Verbetering van het productieproces

Cobots zijn namelijk specifiek ontwikkeld om samen te werken met mensen en maken het werk voor productiemedewerkers juist uitdagender en veiliger.Robbin Mennings, oprichter van WiredWorkers: "Een cobot is ontworpen om met mensen te werken en niet om mensen te vervangen. Cobots worden ook wel mensgerichte robots genoemd en kunnen mensen helpen om het werk dat ze doen gemakkelijker te maken en te verfijnen. Vervuilde, onveilige, saaie, eentonige of repetitieve taken kunnen door de robot worden uitgevoerd, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op andere taken. Bijvoorbeeld kwaliteitscontroles en onderhoud, maar ook de montage van een product zou in samenwerking met een cobot kunnen plaatsvinden. De cobot schroeft bijvoorbeeld een product, zodat de medewerker het product een stap verder in het proces afmaakt."De angst voor robots, en met name cobots, is volgens Mennings ongegrond: "Doordat medewerkers worden ondersteund bij het werk dat ze doen, zullen ze meer plezier beleven aan het werk dat ze doen. Het saaie, eentonige werk wordt uitbesteed aan de robot, zodat medewerkers hun werk 'humaner' gaan doen. Taken waarbij creativiteit, oplossingsgericht denken en initiatief meer ruimte krijgen. In die zin dragen robots bij aan een aantrekkelijke werkomgeving. Dankzij cobots wordt ook RSI voorkomen, een aandoening die optreedt wanneer dezelfde operatie gedurende lange tijd wordt uitgevoerd. Dit betekent op de lange termijn minder ziekteverzuim, meer betrokkenheid van medewerkers, een verrijking van het werk, een hoge werktevredenheid en een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers."Kortom, robotisering is op allerlei manieren een verbetering voor medewerkers, als er tenminste met cobots wordt gewerkt. De zeven voordelen van cobots op een rij: