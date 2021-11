Kunnen werknemerbenefits het verschil maken?

4 november 2021 - Hoe we in Nederland onze werkdagen gemiddeld indelen? Bij een fulltime werkweek van veertig uur gaat het dagelijks om acht uur werken, acht uur (minus reistijd) vrij en acht uur slaap. In een onderneming besteden medewerkers een significant deel van hun week en daarbij hun leven. Daarom is het van groot belang dat ze zich op hun gemak voelen en vooral gewild.

Hoe je hier als ondernemer een bijdrage aan kunt leveren? Eigenaar Dolf Nieland van Fonteyn Spa’s vertelt meer over het aanbieden van werknemer benefits.Als ondernemer van een bedrijf, kunnen werknemers uw bedrijf maken of kraken. Nieland benadrukt dan ook dat het belang van tevreden medewerkers niet vaak genoeg genoemd moet worden. "De voordelen van tevreden werknemers die met passie werken zijn eindeloos. Allereerst zullen werknemers met een positieve werkhouding bijdragen aan een goede sfeer op de werkvloer, wat zich reflecteert op de rest van de werknemers. Daarnaast worden tevreden werknemers gezien als ambassadeur van de onderneming, zij stralen tevredenheid af naar klanten, waardoor klanten eerder geneigd zijn om met de onderneming in zee te gaan."Hij voegt hier nog aan toe dat tot slot er bij tevreden werknemers aanzienlijk weinig ziekteverzuim is. "Wanneer werknemers gelukkig zijn op de plek die ze zitten en hierdoor weinig stress ervaren, zullen zij zich minder snel ziek melden bij lichte ziekteverschijnselen. Hoewel het uiteraard bij een coronabesmetting belangrijk is om weg te blijven van de werkvloer om geen andere medewerkers of klanten te besmetten, hoeft dit bijvoorbeeld niet gelijk bij een lichte verkoudheid."Over het algemeen hebben benefits voor het personeel betrekking op bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering of levensverzekering. Nieland: "Inmiddels zijn dit soort secundaire arbeidsvoorwaarden bij veel bedrijven de maatstaf. En dat is ook wettelijk vastgesteld. Maar hoe meer benefits er zijn, hoe tevredener uw werknemers. Daarom kan er gedacht worden aan zowel tastbare als ontastbare zaken. Ontastbaar is bijvoorbeeld een waardering van de baas of kans op promotie. Waardering uit zich op verschillende manieren. Van het organiseren van meerdere personeelsfeesten of borrels per jaar tot een simpel compliment. Een tastbaar voordeel is bijvoorbeeld een auto, mobiel of laptop van de zaak.Tevreden werknemers zijn essentieel voor een goed lopende onderneming. Werp daarom als ondernemer een goede blik naar de voordelen die je je werknemers wilt bieden. Helemaal in deze tijd waarin sprake is van een tekort aan arbeidskrachten binnen bepaalde sectoren, kunnen benefits mensen over de streep werken om bij jou te komen werken.