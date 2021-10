Niets riskeren, blijven ventileren

1 oktober 2021 - De letter ‘R’ zit weer in de maand en de dagen worden langzaam maar zeker korter. Ondertussen vinden we geleidelijk aan de weg weer terug naar het kantoor. Zodoende heeft het kabinet basismaatregelen tegen het coronavirus opgesteld, waar ventileren er één van is. Een andere maatregel – de anderhalve meter afstand – komt juist te vervallen. Daarmee neemt ook het belang van een gezonde, veilige luchtkwaliteit op de werkplek toe. Alles om de luchtspreiding van virusdeeltjes tegen te gaan.

Het Nederlandse dagblad De Volkskrant voerde eerder dit jaar een aantal metingen uit in klaslokalen om meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit. Daaruit bleek dat openstaande ramen een kleine bijdrage kunnen leveren aan schonere, frisse lucht in het lokaal. Maar tegelijkertijd zijn binnenruimtes afhankelijk van de luchtkwaliteit van buitenaf wanneer de ramen openstaan. Externe factoren, zoals een drukke snelweg, kunnen op hun beurt voor de toevoer van minder gezonde lucht zorgen.Ventileren vermindert daarnaast de kans op de luchtspreiding van virussen. Deze deeltjes verspreiden zich gemakkelijker in ruimtes met een lagere luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van aerosolen. En zeker nu medewerkers meer vanuit kantoor werken, legt dat extra druk op de luchtkwaliteit op de werkplek. Het is aan werkgevers om een veilige werkomgeving te faciliteren onder het mom van goed werkgeverschap. Daardoor kunnen medewerkers veilig hun werk doen en verkleint de kans op besmettingen. Dat is niet alleen een voordeel qua gezondheid, maar voorkomt ook ziekteverzuim.Door de ramen open te zetten voor ventilatie, is een binnenruimte niet alleen onderhevig aan de luchtkwaliteit van buitenaf. Met het najaar in aantocht, blaast er vaak ijzig koude lucht naar binnen. Het gevolg is dat de verwarming flink omhoog moet, de energierekening flink oploopt en het binnenklimaat verre van comfortabel aanvoelt. Om nog maar te zwijgen over klapperende ramen die de sterke windkracht niet kunnen weerstaan.Het loont om te investeren in een toegewijd systeem waarmee iedere binnenruimte van gezonde, veilige en schone lucht wordt voorzien. Op die manier is een werkplek of vergaderzaal niet langer afhankelijk van open ramen ter ventilatie – en worden de externe factoren buiten spel gezet. Voorbeelden hiervan zijn airconditioners die zijn uitgerust met een luchtreinigende functie, zoals de LG DUALCOOL met luchtreiniger of DUAL Vane Cassette met air purification.Met een klimaatoplossing die actief de lucht reinigt, kunnen werkgevers en werknemers met een gerust hart naar het kantoor toe. Het devies voor het komende najaar is daarom: ‘niets riskeren, blijven ventileren’.