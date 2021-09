Ondernemen is topsport

3 september 2021 - Heb jij de afgelopen maanden ook zo genoten van de sportzomer? Het is een mooie aaneenschakeling geweest van mooie sportevenementen, zoals het EK Voetbal, de Tour de France, Wimbledon en de Olympische Spelen, terwijl nu de Paralympische Spelen en de Vuelta nog in volle gang zijn. Binnen deze toernooien en koersen worden mooie momenten afgewisseld met dramatiek.

Juichen en huilen staan daarbij dicht bij elkaar.Binnen het ondernemerschap is dit niet anders. Succes en teleurstelling gaan ook hier hand in hand en we kunnen wel stellen dat ondernemen vaak ook topsport is. Allebei vragen ze immers veel van lichaam en geest, want zowel topsporters als ondernemers presteren vrijwel dagelijks op de toppen van hun kunnen. Toch blijkt uit onderzoek van Allianz dat ondernemers niet bepaald leven als een topsporter; veel zzp’ers en mkb-ondernemers nemen bijvoorbeeld vaak nog te weinig tijd om te sporten. Toch is de vergelijking tussen ondernemen en topsport treffend, want de twee groepen delen veel eigenschappen en omstandigheden om successen te boeken. Mart Vreven, Commercieel Directeur bij Allianz, zet de belangrijkste vergelijkingen op een rij.Het vermogen om door te zetten als het tegenzit, is zowel bij ondernemers als bij sporters van essentieel belang. Teleurstellingen komen in allerlei soorten en maten, zoals (chronische) blessures, leveringsproblemen en verbeterde concurrentie. En wat te denken van een wereldwijde pandemie die heel veel levens en planningen overhoop gooide. Ook (sport)evenementen moesten het ontgelden, zo benadrukt het kennisconsortium Sport en corona Om succesvol te zijn als ondernemer of topsporter is het daarom cruciaal om jezelf (snel) te herpakken en eventueel jezelf opnieuw uit te vinden. Niet voor niets dus dat ondernemers (zzp’ers en mkb-bedrijven) dit in de Ondernemersbarometer van Allianz – een jaarlijks onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van Nederlandse ondernemers – verreweg het meeste noemden als de eigenschap die ondernemers en topsporters gemeen hebben.Veerkracht heeft alles met een positieve mindset te maken. Door positief te blijven denken, ben je als ondernemer én als topsporter tot veel meer in staat. Het is dus goed om je vooraf een doel te stellen en dit altijd voor ogen te blijven houden, zonder dat je uit het veld wordt geslagen door eventuele tegenvallende resultaten of omstandigheden. Dit heeft ook een positieve invloed op de ontwikkeling van stressgevoelens aangezien die hierdoor worden beperkt. Mocht je als ondernemer toch stress ervaren, dan blijkt sport een uitstekende remedie te zijn volgens de inzichten uit de barometer.Topsporters leiden een zeer gestructureerd leven waarbij regelmaat en ritme een soort mantra vormen. Elke dag staat het leveren van de juiste prestatie op het juiste moment centraal. Voor ondernemers is dat eigenlijk niet anders. Ook zij moeten een ritme voor zichzelf bouwen waarbij zij zich fijn en comfortabel voelen. Hiervoor hebben zij een ijzersterke discipline nodig, die ervoor zorgt dat zij hun ogen op het doel houden en niet worden afgeleid door randzaken. Om succesvol te zijn als topsporter of ondernemer moet je een sterke focus op je doelen hebben, maar – minstens zo belangrijk – ook voldoende ruimte overlaten voor rust en ontspanning."De Tour win je in bed", een gevleugelde wielerwijsheid die is gebaseerd op een uitspraak van Joop Zoetemelk. Je kunt nog zo hard trainen of werken als je wilt, maar als je niet genoeg rust neemt en/of slecht slaapt, dan blijven de resultaten uit. Gun jezelf dus momenten van ontspanning door bijvoorbeeld op tijd op vakantie te gaan of door vrij te plannen voor hobby’s en andere leuke activiteiten. Niemand kan continu pieken, zelfs niet op topniveau. Je zult zien dat wanneer je jezelf van tijd tot tijd de kans biedt om goed te ontladen, je prestaties hier alleen maar beter door worden. En bovenal: dit is ook zeer positief voor je gezondheid.Net als de ondernemers in de barometer zien we vanuit Allianz ook veel gelijkenissen tussen ondernemen en topsport. Daarom zijn we op verschillende vlakken actief in de sport. Zo zijn we in Nederland een partnership aangegaan met het Watersportverbond en zijn we de hoofdsponsor van het Jeugd WK 2022 en het WK Zeilen 2023. Daarnaast werkt Allianz al sinds 2006 samen met de Paralympische Beweging en zijn we eerder dit jaar een wereldwijd partnership voor acht jaar gestart met de Olympische en Paralympische Spelen. Vanuit deze samenwerking bieden we ondersteuning tijdens de evenementen. Ook organiseren we lokale initiatieven om atleten, teams, vrijwilligers en fans uit meer dan 200 landen te stimuleren en samen te brengen. Sport is onmisbaar.Het is om die reden dat we een gezonde werk- en levensstijl stimuleren door praktische tips te delen. Daarnaast faciliteren we kosteloze sessies met een coach , die een luisterend oor biedt en jou of je gezin verder op weg kan helpen. Voldoende sporten en bewegen blijft belangrijk. Het maakt niet uit op welk niveau je actief bent – internationale top of in de kelderklasse – de beweging én ontspanning die je dagelijks opdoet, zorgen ervoor dat je vervolgens weer fris en opgeladen met je onderneming bezig kunt zijn. Zo kun je op je eigen vlak weer topsport bedrijven.