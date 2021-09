Hoe het vertrouwen in contactloze betalingen de economie versnelt

2 september 2021 - Het consumentenvertrouwen in contactloze betalingen is tijdens de COVID-19-pandemie enorm toegenomen: uit het Visa Back to Business onderzoek blijkt dat tweederde (65 procent) van de consumenten wereldwijd liever evenveel of meer contactloos betaalt dan nu het geval is. In heel Europa gaat nu meer dan 80 procent van de Visa-betalingen in winkels contactloos.

Jos van de Kerkhof, Country Manager van Visa in Nederland, vertelt hoe het vertrouwen in contactloze betalingen de wederopbouw van de economie zal versnellen.Het is geen verrassing dat we nu al een miljard extra contactloze transacties hebben verwerkt in Europa. De contactloze limieten zijn daarbij verhoogd in 29 landen over het gehele continent*. "Dankzij het snelle handelen van lokale overheden en de bredere betalingssector om contactloze limieten te verhogen, hebben we opmerkelijk genoeg deze mijlpaal in minder dan twaalf maanden bereikt," aldus Van de Kerkhof.De verhoging van de contactloze limiet betekent voor veel consumenten en winkeliers dat zij betaaloplossingen nog beter kunnen benutten. Door de verhoging van limieten voor contactloos betalen vorig jaar, in heel Europa, konden winkeliers en hun klanten snel en veilig afrekenen. Het vertrouwen in de kracht van contactloos betalen is daardoor het afgelopen jaar misschien zelfs versterkt.Contactloos betalen blijft een van de veiligste manieren om te betalen. Hierdoor vertrouwen consumenten op contactloze betalingen – en verwachten ze nu ook overal waar ze winkelen zo te kunnen betalen. Het is dus belangrijk dat ondernemers deze trend volgen."Doorgaan met het uitbreiden van de mogelijkheden en het omarmen van contactloze betalingen is dan ook een stap in de goede richting als het gaat om het mogelijk maken van het economische herstel van Europa. Met alle bestaande maatregelen tegen het virus willen retailers zo goed mogelijk zien te overleven. Daarom zijn we verheugd met onze klanten en partners samen te werken om meer dan acht miljoen kleine bedrijven in heel Europa te helpen met digitaliseren. We helpen hen zich aan te passen aan veranderingen in de manier van winkelen en om klanten te laten afrekenen op de manier die hun voorkeur heeft," vertelt Van de Kerkhof.Meer dan 100 partners in heel Europa hebben zich nu aangesloten bij het Where You Shop Matters -initiatief van Visa om kleine bedrijven te helpen digitale mogelijkheden op te bouwen en hun netwerk te blijven bedienen. Van de Kerkhof: "Contactloze betalingen spelen een sleutelrol bij deze mogelijkheden, dat blijkt keer op keer. In Tsjechië, Polen en Slowakije werken we zodoende samen met regeringen om kleine bedrijven tot twaalf maanden gratis toegang te geven tot contactloze acceptatieterminals en software."Aangezien veel onafhankelijke bedrijven blijven opereren onder uitdagende omstandigheden als gevolg van de pandemie, is het essentieel dat ze de steun en middelen krijgen om de zaken draaiende te houden. "We willen een economisch herstel ondersteunen waardoor kleine bedrijven kunnen gedijen en consumenten naadloos, veilig en flexibel kunnen betalen. Nu we de mogelijkheden van contactloze transacties omarmen, zal deze vraag alleen maar blijven groeien. Zo kunnen consumenten betalen op die manier die ze willen, terwijl het economisch herstel in Nederland en Europa verder wordt ondersteund," sluit Van de Kerkhof af.