Een drone ook voor zakelijk gebruik

2 september 2021 - Een drone, dat is toch een leuke gadget en iets dat in het leger gebruikt wordt? Waar, maar het aantal zakelijke toepassingen voor drones neemt ook steeds meer toe. Heb je ook interesse in de mogelijkheden? Jasper de Vries van Droneland.nl vertelt er meer over, en geeft ook gelijk handige informatie over de nieuwe regels die sinds begin dit jaar gelden voor het vliegen met drones.

De Vries geeft een opsomming van werkzaamheden waarvoor drones worden ingezet. "Allereerst zijn er de mooie beelden en overzichtsfoto’s die vanuit de lucht kunnen worden gemaakt. Deze worden veel gemaakt door reclamebureaus en fotografen. Daarnaast wordt ook industrieel gebruik van drones steeds vaker toegepast. Windturbines, stroomkabels en vliegtuigen kunnen zonder steigers of klimmers worden geïnspecteerd. Ook in de agrarische sector worden drones steeds vaker ingezet. Niet alleen om gewassen te besproeien, maar ook voor het doen van stikstofmetingen en bodemscans en nemen van plantmonsters."Er zijn volgens De Vries ook toepassingen die nu nog niet mogelijk zijn, maar in de toekomst wel. "Toonaangevende bedrijven zoals Amazon en Google geven al lange tijd aan dat ze producten willen gaan bezorgen met drones. Momenteel is de techniek echter nog nier ver genoeg ontwikkeld hiervoor. Bovendien zijn er diverse juridische obstakels, zoals de privacywetgeving. De genoemde bedrijven hebben echter wel weer een stapje dichterbij de realisatie van de plannen gezet. Amazon heeft patent aangevraagd op het plaatsen van oplaadpunten op lantaarnpalen, en Google op een speciaal landingsplatforms."Sinds 1 januari 2021 gelden volgens De Vries in ons land nieuwe EU-regels als het gaat om het vliegen met een drone. "Er is nu geen onderscheid meer tussen particulier en zakelijk gebruik. Houd er echter rekening mee dat verzekeraars het verschil wel blijven hanteren. Voor zakelijk gebruik is dus ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven nodig als je de drone wil verzekeren. Verder moeten tegenwoordig alle drones tegenwoordig bij het RDW tegen betaling worden geregistreerd. Weegt de drone waarmee gevlogen wordt meer dan 250 gram? Dan moet de dronepiloot een training volgen, kennistest afleggen en een vliegbewijs halen. Het benodigde type vliegbewijs hangt af van waar gevlogen wordt, het gewicht van de drone waarmee gevlogen wordt. De meeste zakelijke dronevluchten vallen waarschijnlijk in de Open Categorie. Dit zijn vluchten met een laag risico, aangezien er in het zicht van de piloot gevlogen wordt, en afstand gehouden wordt tot mensen en wegen. Er is dan geen aparte vergunning nodig om te vliegen. Maak je overigens vorig jaar ook al zakelijk gebruik van een drone? Dan geldt een overgangsregeling waarbij de ITL de bestaande vergunningen voor 1 januari 2022 omzet."