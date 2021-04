Aandachtspunten voor de zakelijke inzet van een drone

30 april 2021 - Het gebruik van drones is de afgelopen jaren explosief toegenomen. De apparaten werden in eerste instantie alleen door het leger gebruikt. Vervolgens kwamen er ook voor particulieren betaalbare drones, voor hen was dit vaak een leuke gadget. Vandaag de dag vindt er ook steeds meer zakelijke inzet van drones plaats. Steeds meer ondernemers ontdekken namelijk de verregaande mogelijkheden.

Bent u benieuwd naar hoe u een drone kunt inzetten voor uw onderneming? Michiel de Zeeuw van Droneland vertelt er meer over.De Zeeuw schudt zonder problemen direct een aantal zakelijke toepassingen van drones uit zijn mouw. "Ondernemers die actief zijn in de landbouw kunnen door dagelijkse of wekelijkse overzichtsfoto’s eenvoudig veranderingen opmerken. Ondernemers die op grote hoogte werken, bijvoorbeeld in de bouw of bij de inspectie van daken, windmolens of zonnepanelen, kunnen hun werk hun werk nu gewoon vanaf de grond uitvoeren. Daarnaast kunnen dronebeelden ook echt een toegevoegde waarde leveren bij een bedrijfsvideo, of u die nu maakt voor anderen of over uw eigen onderneming."Professionele drones zijn geen kleine investering, en De Zeeuw wil dan ook benadrukken hoe belangrijk goed advies is. "Veel zaken kunnen tegenwoordig online worden aangeschaft. Maar als het gaat om een drone, zullen verschillende ondernemers andere wensen en eisen hebben. Laat u daarom goed adviseren wat voor uw toepassing het beste keuze is. Niet alleen als het gaat om het toestel zelf, maar ook om randapparatuur of accessoires zoals lensfilters."Hij gaat vervolgens nog verder in op het onderhoud of reparatie van een drone. "Veel partiun die online drones verkopen, hebben er technisch weinig tot geen verstand van. Om veilig, lange tijd van uw drone gebruik te kunnen blijven maken is het daarom aan te raden goed advies over het benodigde onderhoud te vragen bij een specialistische partij. Zij kunnen ook een drone repareren indien deze beschadigd of defect is."Bent u van plan om professioneel met een drone te fotograferen en filmen? De Zeeuw legt uit dat u dan goed de laatste wetgeving hierover in de gaten moeten houden. "Ten eerste moet de onderneming die de drone bezit, een ROC- of ROC-light-vergunning hebben. De afzonderlijke vergunningen bepalen met welk type drone gevlogen mag worden. En onder andere de minimale afstand tot gebouwen en mensen, en de maximale toegestane vlieghoogte.Daarnaast moet mogen zakelijk alleen door een dronepiloot gevlogen worden. Hij of zij dient een vliegopleiding volgen om veilig en verantwoord vluchten te kunnen uitvoeren.Hij besluit dat niet alleen de onderneming die de drone beschikbaar stelt en de piloot bepaalde vergunningen dienen te hebben. "Ook aan de drone waarmee u beelden wilt gaan maken zijn regels gesteld. Zo moet er een bewijs van luchtvaardigheid zijn afgegeven, en dient de drone een Bewijs van Inschrijving in het Luchtvaartregister te hebben."Een drone aanschaffen en ermee vliegen vraagt enige voorbereiding, maar het biedt dan ook wel unieke zakelijke mogelijkheden.