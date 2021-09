Hoe bewapen je je als ondernemer tegen cybercrime?

1 september 2021 - Ondernemers maken zich vooral zorgen over cybercriminaliteit en de gevolgen van de coronapandemie, zo laat onze Ondernemersbarometer zien. In dit artikel richt Chris van der Feltz, Manager Sales en Distributie bij Allianz zich op de zorgen rondom cybercrime, die mede vanwege de uitbraak van corona de afgelopen periode flink is toegenomen. Daarbij laat hij ook zien hoe ondernemers de meeste zorgen op dat vlak zoveel mogelijk weg kunnen nemen.

Van der Felz: "In onze nieuwste Ondernemersbarometer vroegen we zzp’ers en mkb-ondernemers waar zij zich momenteel het meeste zorgen over maken met betrekking tot hun bedrijf. Onder alle drie de doelgroepen (zzp, mkb klein en mkb groot) zien we dat de meeste hoofdbrekens bestaan over cybercrime en de gevolgen van corona. Daarnaast maken de zzp’ers en kleinere mkb-bedrijven zich de nodige zorgen over de toekomst en financiële staat van hun onderneming. Op zich niet vreemd natuurlijk, gezien de heersende onzekerheid op dit moment."Van der Felz:: "In dit artikel zoom ik graag in op cybercrime en de zorgen daaromheen. Zowel onder zzp’ers (54 procent), kleinere mkb-bedrijven (53 procent) en grotere mkb-bedrijven (58 procent) is dit immers een van de – zo niet dé – meeste genoemde bron van zorgen. Het is echter wel interessant om op te merken dat twee jaar geleden mkb-bedrijven de gevaren van cybercriminaliteit nog onderschatten . Zo dacht twee derde van hen dat hun organisatie geen interessant doelwit was voor cyberaanvallen. Inmiddels weten we helaas wel beter.In de tussentijd is er door corona namelijk een hoop veranderd. Door het vele thuiswerken van werknemers is het voor bedrijven bijvoorbeeld een stuk lastiger om de cyberbeveiliging op orde te houden, en criminelen maken hier handig en dankbaar gebruik van. Dit zie je bijvoorbeeld duidelijk terug in de grote hoeveelheden ransomware-aanvallen de afgelopen periode . Maar wat kun je als ondernemer nu doen om je hiertegen te weren ?"Van der Felz: : "De eerste tip die ik wil geven, ligt misschien voor de hand, maar we zien het nog veel te vaak fout gaan: zorg dat de computersoftware van je bedrijf up to date is. Alleen met de nieuwste updates geïnstalleerd profiteer je van de beste bescherming. Daarbij is het essentieel dat je beschikt over een goede virusscanner en dat je regelmatig back-ups maakt van je bestanden.Wees ook creatief met je wachtwoorden en die van je personeel. Natuurlijk is het handig om vaker eenzelfde wachtwoord te gebruiken, omdat je die dan het beste kunt onthouden. Voor hackers maakt dit het werk echter ook makkelijker dus zorg ervoor dat iedereen bijvoorbeeld onderscheid maakt tussen privé- en werkwachtwoorden. Een goede wachtwoordtool kan hierbij een goed van pas komend hulpmiddel zijn."Van der Felz: "Zorg er ook voor dat jezelf en je werknemers op de hoogte zijn van de gevaren van phishing en dus niet zomaar op linkjes in mailtjes klikken, ook al lijken deze afkomstig te zijn van de baas of collega’s. Op deze manier worden jaarlijkse vele miljoenen euro’s gestolen, dus bied cursussen en trainingen aan om iedereen goed te informeren.Voor werknemers die veel thuis of op een andere locatie werken, is het goed om te weten dat zij openbare wifi zoveel mogelijk moeten vermijden. Een hacker kan dan namelijk eenvoudig toegang krijgen tot verbonden apparaten, met alle gevolgen van dien. Een beveiligde VPN-verbinding kan hier de oplossing zijn, als men toch even snel verbinding moet maken. En laat usb’s, laptops en documenten nooit rondslingeren. Ondanks eventueel aanwezige beveiligingen kunnen deze spullen in de handen van de verkeerde personen tot grote problemen zorgen."Van der Felz: "En tot slot, voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Maar een goede voorbereiding op een eventuele inbreuk op de beveiliging, kan natuurlijk nooit kwaad. Tegenwoordig zijn er veel verschillende cyberverzekeringen op de markt. Maak hier dan ook gebruik van als je je zorgen maakt om een digitale aanval. Je kunt je cyberisico’s beperken met de juiste voorzorgsmaatregelen."