Cybercrime neemt in 2021 opnieuw sterk toe

28 mei 2021 - In de eerste vier maanden van dit jaar werden in Nederland 5.043 meldingen gedaan van cybercriminaliteit, zoals phishing of whatsapp-fraude. Dit zijn 78,1 procent meer incidenten dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de meest recente politiecijfers op het gebied van cybercrime.

Vergeleken met vorig jaar verdubbelde het aantal cybercrimes in drie provincies: Gelderland (+181,9 procent), Noord-Brabant (+101,6 procent) en Overijssel (+100 procent). De kleinste toename was te zien in Zeeland (+2,3 procent) en Friesland (+28,1 procent).Hoewel in Gelderland cybercrime het sterkst groeide, sloegen criminelen in Noord-Holland veruit het vaakst toe: 1.394 meldingen in de eerste vier maanden van 2021. Na Noord-Hollanders kwamen de meeste slachtoffers van een digitaal misdrijf wel uit Gelderland (671 meldingen).In de eerste vier maanden van 2021 zijn al meer meldingen van cybercrime binnengekomen bij de politie dan in heel 2019. In 83 procent van de Nederlandse gemeenten is sprake van een toename van het aantal cybercrimemeldingen.Bovendien verspreidt cybercriminaliteit zich steeds verder over Nederland. Waar twee jaar geleden in de eerste vier maanden nog in 109 gemeenten geen enkele melding was van internetcriminaliteit, is dit beeld in 2021 geheel anders. Dit jaar zijn er namelijk nog slechts negen gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven, waaronder Heusden, Ameland en Voorschoten.