5 oktober: Diversity Day

18 augustus 2021 - Op 5 oktober 2021 vindt de derde editie van Diversity Day plaats. De dag is een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met tien partnerorganisaties. Na de officiële opening door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, organiseren deelnemende bedrijven hun eigen activiteiten over de meerwaarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Jaarlijks neemt een toenemend aantal bedrijven in Nederland, van mkb tot multinationals, deel aan Diversity Day. Belang van diversiteit op de werkvloer Diversiteit en inclusie hebben maatschappelijke waarde. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat diversiteit binnen bedrijven voordelen met zich meebrengt. Het daagt mensen uit om op een andere manier te denken, brengt nieuwe inzichten voor het voetlicht, verbetert de productiviteit en aansluiting bij klanten en doelgroepen die voorheen lastig te bereiken waren, en maakt bedrijven innovatiever. Diversiteit vraagt om een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en goed kan gedijen.Diversity Day 2021 wordt afgetrapt met een livestream. Mariëtte Hamer verzorgt de kickoff, de Award Diversiteit in Bedrijf wordt uitgereikt en Shishani sluit af met een optreden. De opening is uitsluitend voor deelnemende bedrijven te volgen via een livestream en wordt ondersteund door gebarentolk Irma Sluis. Bedrijven die willen deelnemen aan Diversity Day, kunnen zich op de website ( diversityday.n l) aanmelden. Voor hen is een digitale Diversity Day Box beschikbaar, waarin alle tools te vinden zijn om van Diversity Day een feest te maken.