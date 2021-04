Het belang van diversiteit op de werkvloer

16 april 2021 - Stel u voor dat we allemaal van dezelfde dingen hielden, er hetzelfde uitzagen en hetzelfde deden. Het leven zou behoorlijk saai zijn, toch? Hetzelfde geldt voor uw personeel: diversiteit is fundamenteel voor maximale productiviteit en algeheel zakelijk succes.

Verschillende leeftijden

Geslacht

Afkomst

Fysieke capaciteiten

Seksuele geaardheid

Religieuze en politieke overtuigingen

De directe voordelen voor werkgevers

Een recente studie van Reebok toont aan hoe belangrijk een positievere en inclusievere samenleving is. Diversiteit op de werkvloer betekent dat een bedrijf een breed scala aan verschillende personen met verschillende kenmerken in dienst heeft. Door die mentaliteit te implementeren, wordt uw bedrijf een meer inclusieve plek voor mensen van verschillend geslacht, leeftijd, religie, ras, etniciteit, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, talen, opleiding, capaciteiten, enz. sterk positief effect op individuen en verbindt iedereen in uw bedrijf.Dit heeft directe voordelen: bedrijven met een grotere diversiteit op de werkplek presteren beter dan hun concurrenten, vergroten de betrokkenheid van medewerkers en behalen hogere winsten.Divers personeel bestaat uit mensen met een grote verscheidenheid aan mensen met een grote verscheidenheid aan achtergronden en ervaringsniveaus. Deze kunnen zijn:En u hoeft enkel naar de cijfers te kijken om te zien waarom bedrijven naar diversiteit streven, en zelfs een rapport van de Rijksoverheid toont aan dat inclusieve bedrijven beter presteren.Verschillende mensen biedt verschillende perspectieven binnen uw teams, waarvoor individuen samenkomen en hun verschillende perspectieven gebruiken om diverse oplossingen naar de tafel te brengen. Dit betekent dat beslissingen sneller kunnen worden genomen, wat zorgt voor een uiterst concurrerend bedrijf in de huidige markt. Onderzoek van Harvard ondersteunt dit omdat het ontdekte dat diverse teams in staat zijn om problemen sneller op te lossen dan cognitief vergelijkbare individuen. Wanneer werknemers met verschillende achtergronden samenkomen, hebben ze bovendien de neiging om ook met een breder scala aan oplossingen te komen.Uw reputatie zal een directe impact hebben op uw omzet en uw rekrutering, en die bedrijven die zich inzetten voor het creëren en opbouwen van diversiteit, worden op een veel positievere manier bekeken door investeerders, potentiële werknemers en potentiële klanten. De samenleving is zich meer dan ooit bewust van diversiteit op de werkplek en daarom zijn de grootste belanghebbenden en potentiële werknemers er actief naar op zoek.Met divers personeel is uw bedrijf een betere vertegenwoordiging van de samenleving. In het dagelijks leven ontmoeten we allerlei soorten mensen, uit verschillende landen, met verschillende achtergronden en verschillende overtuigingen. Uw bedrijf verkoopt aan deze mensen, en daarom is het logisch om een breed scala aan werknemers in dienst te nemen die de huidige samenleving vertegenwoordigen en u daarmee beter in staat te stellen om de wensen van klanten te begrijpen.Het spreekt voor zich dat de betrokkenheid van medewerkers wordt vergroot door diversiteit en inclusie. Dit is uiteraard maar één enkel element dat toevoegt aan medewerkersbetrokkenheid, maar het is ongetwijfeld een belangrijk element. En het is een goed idee, want wanneer werknemers zich meer betrokken voelen, zijn ze automatisch meer betrokken.Wanneer uw personeel diverser is, betekent dit dat u openstaat voor verschillende perspectieven en persoonlijke kenmerken. En als werknemers zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen, zullen ze minder snel afhaken als er zich een nieuwe kans voordoet, en zullen ze minder snel op zoek gaan naar nieuwe kansen omdat ze ongelukkig zijn. Als gevolg hiervan zullen uw medewerkers gemotiveerder zijn, u en het bedrijf respecteren en zullen ze veel vaker blijven voor langere termijn. Bovendien is personeelswerving erg duur en tijdrovend, dus als u waardevolle medewerkers kunt behouden, bevindt u zich mogelijk in een veel sterkere positie dan uw concurrenten.