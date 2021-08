Bijna een op de tien bedrijven ziet sanctielijst niet als belemmering om zaken te doen

13 augustus 2021 - Maar liefst negen procent van de Nederlandse eindbeslissers vindt het onbelangrijk of een persoon waarmee ze zakendoen op een sanctielijst staat. Dat blijkt uit onderzoek van Altares Dun & Bradstreet, uitgevoerd onder 350 werkenden die eindbeslisser zijn binnen hun werkgebied. Twintig procent van de ondervraagden hoeft ook niet te weten of een persoon waar ze zaken mee doen een politiek prominent persoon is.

Verder vindt ruim één op de vijf (22 procent) het onnodig om een bedrijfscheck te doen als het bedrijf wordt aangeraden door iemand die ze vertrouwen.Dat sommige bedrijven gewoon zaken willen doen met personen die op een sanctielijst staan, is opmerkelijk. Een sanctielijst is namelijk een publiek toegankelijke lijst van ondernemingen, organisaties en personen waarvoor economische en/of juridische beperkingen gelden. Op grond van de sanctiewet is het verboden om met gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen zaken te doen.Als een bedrijf te maken heeft met een politiek prominent persoon, ook wel PEP genoemd, dan rust op dat bedrijf de wettelijke verplichting om diepgaand cliëntonderzoek te doen. Deze specifieke doelgroep wordt in de ‘Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme’ genoemd vanwege het gevaar voor corruptie en verduistering van overheidsgelden. Het niet naleven van deze wet kan torenhoge boetes opleveren.Een kleine 27 procent van de eindbeslissers hoeft niet te weten wie de directeuren zijn van de bedrijven waar zij zaken mee doen. Zestig procent zegt het wel belangrijk te vinden, ook al heeft men zelf geen contact met de directie. Dertien procent heeft er geen mening over.David Verheecke, Managing Director Benelux bij Altares Dun & Bradstreet: "Wettelijke verplichtingen negeren is natuurlijk nooit slim, zeker niet als je een hoge boete vanuit de regulator riskeert en ook nog eens de kans loopt dat je je inlaat met een bedrijf waarvan bestuurders of aandeelhouders betrokken zijn bij fraude, corruptie of de financiering van terrorisme. Om nog maar te zwijgen over wat het met de reputatie van een bedrijf kan doen als je in zee gaat met een frauduleus bedrijf. Het is dan ook voor elk bedrijf verstandig om hun zakenpartners door te lichten en goed te kijken met wie je te maken hebt. Dit geldt ook voor de directie, al heb je geen direct contact met hen. Ik kan me goed voorstellen dat niet iedere ondernemer weet waar te beginnen, maar daar kan je partners voor inzetten. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat 52 procent van de eindbeslissers waarde hecht aan het hebben van een externe partner die hen inzicht geeft in zakenrelaties, door de identiteit, geschiktheid en risico’s van het onderhouden van een zakelijke relatie met die partij te verifiëren."