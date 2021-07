Aantal beveiligingscamera’s in Nederlands straatbeeld toegenomen

27 juli 2021 - In anderhalf jaar tijd is het aantal geregistreerde beveiligingscamera’s toegenomen met 50.458 (+22 procent). In totaal zijn er nu 278.988 camera’s van particulieren, bedrijven en de overheid geregistreerd in de politiedatabase ‘Camera in Beeld’. Dit en meer blijkt uit cijfers van de politie, die VPNGids.nl opvroeg via een Wob-verzoek.

Met name particulieren meldden veel nieuwe beveiligingscamera’s aan bij de politie. Sinds november 2019 zijn er 17.326 particuliere camera’s bij gekomen, een toename van 64,9 procent. Nederlandse bedrijven hebben in totaal 30.935 beveiligingscamera’s aangemeld in dezelfde periode, wat neerkomt op een toename van 16,8 procent.Van alle gemeenten was in de gemeente Molenlanden de sterkste stijging te zien. In deze gemeente verdrievoudigde het aantal geregistreerde beveiligingscamera’s in anderhalf jaar tijd van 146 naar 445. Ook in zes andere gemeenten was er sprake van minstens een verdubbeling in het aantal geregistreerde camera’s, waaronder de gemeenten Krimpenerwaard, Castricum en Nunspeet.In de randstad is er duidelijk meer cameratoezicht per km² dan bijvoorbeeld in het noorden van het land. Met name rondom Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is sprake van een hoge cameradichtheid. De gemeente met de hoogste cameradichtheid is Amsterdam met 179 beveiligingscamera’s per km².De gemiddelde bewaartijd van camerabeelden is 23 dagen. In 95,8 procent van de gemeenten is de bewaartermijn gemiddeld langer dan twee weken. Van 869 camera’s worden de beelden zelfs een jaar of langer bewaard.