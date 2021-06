Lang leve de (lease)fiets

11 juni 2021 - Beweegt u genoeg op een dag? Veel mensen zijn zich gedurende de lockdown bewuster geworden van het belang van bewegen, en maken ook vaker een ommetu door de wijk. Tóch blijkt uit recent onderzoek van het Radboudumc dat de pandemie ervoor zorgt dat we nog te weinig bewegen. Niet zo vreemd gezien de nodige maatregelen tegen het virus, maar tegelijkertijd een inzicht waar op gelet moet worden.

Reden temeer om stil te staan bij alle voordelen die het vertrouwde stalen ros biedt. Want nu de samenleving stukje bij beetje weer opengaat, kunnen we voorzichtig terug naar kantoor. Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland , vertelt daarom graag waarom een Nederlands icoon, de welbekende fiets, dé ideale oplossing is voor werkgevers en werknemers.In het nieuws verschijnen er dagelijks berichten over de actuele stand van het milieu. Veel auto’s vervuilen de lucht en het gebruik van plastic vormt een onhoudbaar probleem. Daarom is er een steeds grotere groep mensen die een positieve bijdrage wil leveren. Een betere wereld begint immers bij uwzelf.Door werknemers de mogelijkheid te bieden om met een (lease)fiets naar kantoor te komen, kunnen zij die bijdrage leveren. Voor (erg) lange afstanden is de fiets wellicht geen optie. Maar gemiddeld genomen pakken werknemers de auto voor een rit van 7,5 kilometer. Op basis van een gemiddelde snelheid, berekend door het CBS , duurt deze rit ongeveer 30 minuten met de fiets. Voor zulke afstanden is de fiets dus een prima alternatief voor de auto – met een positieve impact voor een beter milieu en een gezonder lichaam als gevolg.Zoals gezegd blijkt uit onderzoek van het Radboudumc dat we met zijn allen minder bewegen. Dat is funest op vele fronten. Zowel onze mentale als fysieke gezondheid loopt het risico om af te nemen door minder beweging. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) laat daarnaast weten dat de kans op diabetes, een hoge bloeddruk en stress toeneemt bij minder beweging.Het stalen ros biedt daarom ook op het gebied van beweging een passend antwoord. Logischerwijs bewegen werknemers meer wanneer ze met hun fiets naar kantoor komen. Wel is het belangrijk voor werkgevers om ook de nodige voorzieningen voor fietsen te realiseren, zoals een veilige stalling en de mogelijkheid voor werknemers om zich op te frissen na hun fietstocht.Terwijl de fiscale stimulans voor de elektrische auto de komende jaren verder afneemt, zijn er op dit moment volop mogelijkheden om het fietsen te stimuleren. Zo zijn er mogelijkheden om fietsen ter beschikking te stellen, al dan niet via een leaseconstructie, is het mogelijk om fietsen te vergoeden óf fietsen te verstrekken. Daarnaast kan een werkgever ondersteuning bieden bij de aanschaf van een (dure) fiets en zorgen voor een fiscaal milde financiering."Het gebruiken van de fiets brengt veel voordelen met zich mee," aldus Bloem. "Het mijden van overvolle treinen en bussen, het meer bewegen in plaats van stilzitten in de auto én meer aandacht voor het milieu zijn redenen om vaker met de fiets naar het kantoor af te reizen. Met bijvoorbeeld een Advies Fietsplan , kunt u als bedrijf per werknemer een passend plan samenstellen, zodat werknemers zich ervan bewust worden dat zij ook deze keuze kunnen maken."