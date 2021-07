Toenemende steun onder zzp’ers voor een verplichte AOV

12 juli 2021 - Het draagvlak voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers neemt toe. Inmiddels is ruim vier op de tien zelfstandigen voorstander van een verplichte AOV. Twee jaar geleden was dit nog minder dan een kwart. Vooral onder de zwaardere beroepen is de animo om arbeidsongeschiktheid te verzekeren relatief hoog. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.500 Nederlandse zzp’ers.

Ondanks dat politiek Den Haag al jaren discussieert over een verplichte AOV voor zelfstandigen, kan het volgens demissionair minister Wouter Koolmees nog jaren duren voordat deze verplichte publieke voorziening daadwerkelijk geregeld is.Momenteel heeft 39 procent van de ondervraagde zzp’ers zich verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De verschillen per branche zijn groot. Vooral in de - over het algemeen fysiek zware - bouw- en industriesector zijn veel zzp’ers met een AOV (beide 47 procent). Ook binnen de zakelijke dienstverlening (44 procent) hebben relatief veel zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering.Zzp'ers in de sectoren kunst & cultuur (21 procent), detailhandel (21 procent) en de horeca (17 procent) verzekeren zich relatief gezien juist het minst vaak tegen arbeidsongeschiktheid.Ondanks de stijgende animo is het merendeel van de zzp’ers nog geen voorstander van een verplichte AOV voor zelfstandigen. "Ik ben juist ondernemer geworden om zelf keuzes te maken", is een vaak gehoord argument. Daarnaast vreest 30 procent van de tegenstanders dat de premie te hoog wordt.Voorstanders van een verplichting hopen vooral dat - door de verplichting - de premie voor een AOV omlaag gaat. Anderen wijzen erop dat een ongeluk in een klein hoekje zit en iedereen ziek kan worden.