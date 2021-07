Accountant druk, maakt lange dagen en stressniveau (te) hoog

1 juli 2021 - Meer dan de helft van de accountants maakt overuren. Dertien procent van de ondervraagde accountants werkt structureel meer dan vijftig uur per week. Bijna één op de drie accountants combineert dit met een opleiding naast het werk. Het geheel zorgt ervoor dat 37 procent een verhoogd tot hoog stressniveau heeft. In de update van dit jaar is dit zelfs opgelopen naar 60 procent.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Yoram Schwarz, directeur Movir: ‘De gedrevenheid zorgt ervoor dat accountants het goed vol blijven houden, maar er is ook een keerzijde’. Dit blijkt uit de accountantsscan die arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voor de coronacrisis heeft uitgevoerd onder 285 accountants (zowel verzekerd als niet verzekerd bij Movir) en in juni 2021 heeft geüpdatet met 40 nieuw ingevulde scans.Meer dan de helft (60 procent) van de ondervraagden geeft aan het gevoel te hebben zich te moeten bewijzen. Dit levert interne druk op en zorgt voor het opbouwen van stress. Zo geeft de helft van de respondenten aan druk te ervaren door het moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen. Bijna een op de vijf accountants is dan ook eerder uitgevallen als gevolg van stressgerelateerde klachten. Schwarz: "Onze ervaring is dat de impact bij uitval erg groot is, ook voor eventuele gezinsleden en partners. Door het invullen van een kosteloze zelfscan op movir.nl/accountants krijg u snel inzicht in u eigen stressniveau. Het tijdig ondersteuning inschakelen om uitval te voorkomen, kan veel leed besparen."41 procent piekert over het werk op het moment dat hij of zij vrij is en twintig procent geeft aan dat ze zich thuis niet goed te kunnen ontspannen of tot rust te komen. 38 procent is vaak of altijd op vrije dagen aan het werk. Schwarz: ‘De hoge mate van inspanning en prestatiedruk moet worden afgewisseld met (mentale) rust. Doet u dit niet, dan ontstaat er op de lange termijn uitputting, met kans op uitval als gevolg.' Het merendeel (57 procent) haalt wel voldoening uit zijn of haar werk werk.38 procent geeft aan zich teveel aan te passen aan zijn of haar collega’s en hetzelfde percentage heeft moeite met het aangeven van grenzen. Prof. dr. Erik van de Loo, hoogleraar Leiderschap en Gedrag aan TIAS, constateert ( in de whitepaper voor accountants ) dat er uit de sector nog veel signalen komen van stress en een ongezond hoge werkdruk. Op individueel niveau moeten de verwachtingen worden gemanaged. Een accountant kan niet álle fraude en witwaspraktijken voorkomen, maar moet wel alles op orde hebben om de risico’s op het missen van signalen van fraude bij de controle zo laag mogelijk te houden. In de whitepaper voor accountants wordt hier nader op ingegaan.