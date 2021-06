Nederlanders zijn loyale, maar kritische klanten

25 juni 2021 - Wereldwijd kochten consumenten gedurende de COVID-19 pandemie meer online. Maar hun motieven en de criteria die hun klanttevredenheid bepalen, verschillen internationaal nogal, zo laat onderzoek door Freshworks Inc. onder 10.500 consumenten uit tien landen zien.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Nederlanders switchten in vergelijking tot consumenten uit andere landen nog vaker naar online shopping (52 procent versus 48 procent gemiddeld), maar hadden weinig geduld met merken die hun leverbeloften niet nakwamen en uitten ook veel vaker online kritiek webshops waar ze ontevreden over zijn.Slechts 21 procent van de Nederlandse consumenten toont geduld als winkels of merken trager leveren vanwege de pandemie of als ze langer moeten wachten op een antwoord van customer service (gemiddeld 32 procent). Waar Nederlanders bekend staan als gierig en uit op koopus, blijkt uit dit onderzoek juist dat ze tijdens de pandemie veel minder dan consumenten uit andere landen geneigd waren om van merk of winkel te switchen vanwege de kosten (zestien procent versus 27 procent gemiddeld).Ze switchten daarentegen ook niet van merk als ze dachten dat een ander bedrijf zijn werknemers eerlijker behandelde. Waar dit argument gemiddeld voor 26 procent van de consumenten reden was om tijdens de coronacrisis te veranderen van favoriete winkel, gold dat voor slechts 19 procent van de Nederlandse consumenten. Ook deden Nederlanders relatief minder hun best om bij lokale winkels te kopen (36 procent tegen 41 procent gemiddeld). Kortom, Nederlanders bleven het trouwst aan de winkels en merken waar ze voor de pandemie ook al kochten.Daarentegen uiten Nederlanders vaker hun kritiek op social media of laten een slechte review achter (52 procent tegen 48 procent gemiddeld) als de customer service slecht is. Waar gemiddeld genomen 31 procent van de consumenten aangeeft dit tijdens de pandemie minder te hebben gedaan omdat ze begrip hebben voor de moeilijke omstandigheden van winkeliers, geldt dit voor slechts 22 procent van de Nederlanders. En waar consumenten in andere landen juist tijdens de pandemie nog wel eens een complimentu gaven aan een customer servicemedewerker (25 procent), deden Nederlanders dat veel minder (vijftien procent).Sommige winkels hadden, vooral aan het begin van de pandemie, de nodige leverproblemen. In vergelijking tot consumenten uit andere landen vroegen Nederlanders veel vaker om korting (45 procent versus 38 procent gemiddeld) als goedmakertu. In vergelijking tot andere landen bleven Nederlandse consumenten in deze situaties wel beleefd (48 procent versus 34 procent gemiddeld). Zo willen Nederlandse consumenten opvallend minder vaak een manager spreken als ze niet tevreden zijn (dertien procent versus 24 procent gemiddeld).In vergelijking tot andere consumenten geven Nederlanders vaker aan dat ze straks, na de pandemie, weer graag fysiek hun inkopen doen. Waar wereldwijd bijna de helft van de consumenten aangeeft het nieuwe online shopgedrag ook in de toekomst vol te houden, geldt dat voor slechts 28 procent van de Nederlanders. Dit kan te maken hebben met het feit dat Nederlanders ook voor de pandemie al veel online kochten. Als we iets in een winkel kopen, dan doen we dat ook bewust en maken daar een leuk uitu van.Nederlanders verheugen zich ook meer dan andere consumenten op uit eten gaan (50 procent tegen 32 procent gemiddeld) en op vakantie gaan naar het buitenland (39 procent versus 23 procent gemiddeld) zodra dat weer kan. Een blik op de consumentenuitgaven op basis van de transactiedata van de Rabobank onderschrijft dat: Nederlanders weten de terrassen weer weten te vinden sinds de versoepelingen van 28 april.Raymond Hüner, directeur Benelux & Nordics bij Freshworks: "Nederlandse consumenten kochten ook voor de pandemie al veel online. U ziet dat COVID-19 in ons land veel minder impact heeft op hoe klanten webshops beoordelen. Ze blijven net zo kritisch als voorheen, hebben minder compassie als winkels de toegenomen vraag niet aan kunnen en uiten hun kritiek ook net zo makkelijk als voor die tijd. Hoewel Nederlanders zeer loyale klanten zijn, moeten merken ervoor zorgen dat ze op alle mogelijke kanalen met klanten communiceren en een naadloze klantervaring bieden. Aangezien de customer service het groeiende aantal contacten moet bijbenen, kunnen bedrijven overwegen te investeren in AI-technologieën. Dit kan klantenservice medewerkers helpen met het reduceren van repetitieve taken en prioriteiten stellen om zo de best mogelijk service te verlenen."