VVD en D66 verliezen steun ZZP’ers

10 maart 2021 - Regeringspartiun VVD en D66 verliezen steeds meer steun onder zzp’ers. Dat blijkt uit een peiling die de Werkvereniging hield onder zelfstandigen. Maar ook oppositiepartiun als GroenLinks en PvdA zijn niet populair bij zzp’ers.

"Uit de peiling die wij hebben gedaan, blijkt dat traditionele partiun steeds meer aanhang onder zzp’ers verliezen", zegt Roos Wouters van de Werkvereniging, de grootste belangenorganisatie van zzp’ers en andere modern werkenden. "We hebben gevraagd wat ze in 2017 hebben gestemd, en op welke partij ze bij de verkiezingen in maart willen stemmen," licht Wouters toe. "D66 gaat fors terug: stemde in 2017 nog 26 procent op de Democraten, nu stemt nog maar 16 procent van de zzp’ers op de partij. En ook de VVD moet een flink verlies incasseren: de liberalen zakken van achttien naar acht procent."Opvallend is dat ook de oppositiepartiun niet van dat verlies weten te profiteren, zegt Wouters. "Ook GroenLinks, een partij die over het algemeen veel zzp’ers onder zijn aanhang heeft, krijgt een hele forse tik. Zij gaan terug van dertien naar vier procent. En ook de PvdA weet nauwelijks zzp’ers naar zich toe te trekken."De uitslag van de peiling verbaast Wouters niet. "De zelfstandigen zijn momenteel de kop van jut en de Corona steun wordt heel oneerlijk verdeeld. De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Ze krijgen – tegen hun zin – een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering door de strot geduwd en er gaan stemmen op om verplicht pensioen op te bouwen, terwijl het kabinet het inkomen van werknemers tot drie keer modaal (108.000 euro) garandeert en van de pensioenen van werknemers afblijft. Zzp’ers krijgen hun inkomen slechts tot bijstandsniveau aangevuld en worden gedwongen hun reserves (pensioen) op te eten. En dan is er ook nog eens een partnertoets, waardoor alleen zzp’ers met een bescheiden inkomen tot 18.000 euro per jaar nog inkomensondersteuning krijgen. Maar waar moeten die andere honderdduizenden zzp’ers hun huur, hypotheek of bedrijfskosten van betalen?""Veel zzp’ers weten bij de komende verkiezingen niet meer op welke partij ze moeten gaan stemmen. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld D66 en de VVD goed scoren op onze Kieswijzer voor Modern Werkenden, blijft de kiezer sceptisch want van de vorige verkiezingsbeloftes hebben ze in dit kabinet waar D66 en de VVD onderdeel van uit maakten, heel weinig teruggezien," concludeert Wouters. "De vertwijfeling is groot. Vooral nieuwkomer Volt en de Partij voor de Dieren kunnen op de stem van zzp’ers en andere Modern Werkenden rekenen. Volgens Wouters maken veel partijen ‘een grote fout’ door de zzp’ers niet te vertegenwoordigen. "Nederland telt momenteel zo’n 1,1 miljoen zzp’ers, die goed zijn voor zestien zetels. En als u alle andere modern werkenden meerekent dan gaat het om vier miljoen mensen: dat is 30 procent van alle kiesgerechtigden." Haar oproep aan politiek Den Haag is dan ook helder: "Stop met het zzp’ertje pesten. Luister naar wat modern werkenden echt beweegt. Laat ze meepraten. En kom met maatregelen die voor alle Nederlanders goed zijn."