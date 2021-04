PMT: Herstel, onzekerheden en toch ook vertrouwen

28 april 2021 - In het eerste kwartaal van 2021 is de dekkingsgraad verder gestegen van 96,3 procent tot 98,8 procent. Dit komt met name door de stijging van de rente, waardoor de waarde van de verplichtingen is afgenomen tot € 94,3 miljard.

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2021

"We zijn blij met het herstel want dat is goed nieuws voor onze deelnemers. We moeten daar wel bij aangeven dat de economische onzekerheden groot zijn en we nog steeds afhankelijk zijn van goede afspraken over de transitie naar het nieuwe stelsel. Dit omdat de rekenregels van het oude stelsel ons nog voor grote problemen kunnen plaatsen," aldus Jos Brocken, werknemersvoorzitter van PMT. "We willen in de overgang onnodig verlagen van de pnsioenen voorkomen, maar ook voldoende vermogen kunnen behouden om de werkenden van nu een gelijk perspectief te blijven geven op een even hoge pensioenuitkering later. Of dit evenwicht kan worden behaald is niet alleen afhankelijk van economische ontwikkelingen en goede rendementen maar ook van de Haagse wet- en regelgeving. PMT heeft daarin ruimte nodig om deze evenwichtigheid zelf te kunnen bepalen voor onze sector."Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT; "Het herstel van de beurzen en de mogelijke versoepeling van de COVID-19 maatregelen is goed nieuws in deze onzekere tijd. Niet alleen voor onze deelnemers maar zeker ook voor onze werkgevers. Het virus heeft enorme impact gehad op bedrijven; zij maakten zich zorgen over hun liquiditeit, wegvallende omzet en zagen met grote onzekerheid de toekomst tegemoet. Momenteel zien wij dat de betalingsregelingen goed worden nagekomen, wat doet vermoeden dat het vertrouwen weer langzaam terugkomt. Ik hoop dat we dat met zijn allen vast kunnen houden."· Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2021 92,5 procent.· Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2021 98,8 procent· Negatief rendement op de matchingportefeuille door de stijgende rente· Positieve rendementen op bijna alle onderdelen van de returnportefeuille, met uitzondering van hoogrentende beleggingen· Vermogen afgenomen met ca. € 4,3 miljard tot € 93,1 miljard· Pensioenverplichtingen afgenomen met ca. €6,9 miljard tot €94,3 miljard· Beleggingsrendement eerste kwartaal 2021: -4,7 procent