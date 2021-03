Zes tips voor succesvolle financieringsaanvraag tijdens corona-crisis

29 maart 2021 - De komst van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen vanuit de overheid, maakt dat ondernemers voor onverwachte situaties komen te staan. Maar hoe zorgt u voor een succesvolle (her)financiering van uw onderneming? Hiermee wordt treasury prioriteit. Treasury specialist Irma Langeraert van Ilfa deelt zes stappen om de financieringsaanvraag nog succesvoller te laten verlopen.

Om additionele financiering aan te trekken blijkt het enkel op orde hebben van de boekhouding onvoldoende. Verslaglegging zal plaats moeten maken voor een strategische aanpak met het oog op toekomstige ontwikkelingen, oftewel treasury. Ten eerste biedt dit onderdeel inzicht in het bedrijf, de markt en mogelijke scenario’s waardoor reactietijd ontstaat bij situaties die een negatieve impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Daarnaast speelt dit een cruciaal onderdeel in het succesvol ophalen van financiering.Dit begint bij de aanleiding voor de financieringsaanvraag en het opstellen van de businesscase. Waar dit voorheen vaak ging om uitbreiding en groei van het bedrijf, is de aanleiding voor veel ondernemers nu de crisis. De eerste vraag die ondernemers zichzelf moeten stellen: Waarom hebt u financiering nodig en waarvoor wilt u dit inzetten? Ook voor ondernemers die het geluk hebben dat een nieuwe financieringsaanvraag onnodig is, is het goed om terug naar de tekentafel te keren. Met de huidige veranderingen in gedachte; voldoet de huidige financieringsstrategie nog wel? Is deze wel post corona-proof?De investeringsbeslissing is de meest cruciale stap in het laten slagen van de financieringsaanvraag, en tegelijkertijd de stap die veel ondernemers overslaan. Een short cut die zij zich nu niet kunnen veroorloven. De investeringsbeslissing biedt hen de handvatten en inzichten die zij nodig hebben om succesvol de financieringsmarkt te kunnen betreden. ‘Voorbereiding is het halve werk’, geen zin slaat de spijker beter op z’n kop. Hoe staat het bedrijf er nu voor, wat zijn mogelijke risico’s en scenario’s die het bedrijf in de weg kunnen staan, en hoe wordt er in deze gevallen gehandeld? Nauwkeurige analyses brengen de risicoprofielen en het gewenste tempo van terugbetaling in kaart. Voor ondernemers is dit de basis voor de keuze aan mogelijke financiers, en tegelijkertijd hetgeen dat ervoor zorgt dat de financieringsaanvraag niet onderaan de stap zal verdwijnen. Zij hebben hiermee namelijk alle antwoorden in handen op vragen die bij een financieringsaanvraag kunnen worden gesteld. Daarnaast biedt dit vertrouwen bij de partij waarmee u in zee gaat. Ben u vanaf moment één secuur in de presentatie, dan is dat hoogstwaarschijnlijk ook het geval tijdens de duur van de financiering.Het is belangrijk dat ondernemers een goed beeld hebben bij het totale risicoprofiel van hun bedrijf en de waarde van de zekerheden die zij mogelijk gaan inbrengen. Financiers kijken namelijk anders naar bedrijven. Ondernemers doen er goed aan om te weten waar zij staan op de meetlat die banken of andere potentiële financiers hanteren. En die meetlat verschilt per type financier. Er moet worden voorkomen dat bij het verkeerde bureau wordt aangeklopt. Deze blik van buiten naar binnen maakt ook dat ondernemers obuctief kunnen kijken naar de risicopremie die een financier in rekening gaat brengen.Bij deze stap wordt bepaald welk type financiering nodig is, met weinig of juist een groter risico, of die werkt op basis van een specifiek onderpand. Zeker nu banken een stap terug hebben gezet in het verschaffen van financiering is het van belang dat ondernemers ook kijken naar andere financiers die passen bij hun aanvraag. Er zijn inmiddels talloze opties; crowdfunding, factoring, leasen, huren, geld lenen bij een family office, of zelfs verzekeringsmaatschappijen. Breng op basis van de aspecten die bij de investeringsbeslissing zijn gemaakt, de mogelijkheden in kaart. Zelf zullen ondernemers ook mee moeten doen. Skin in the game dus. Kunnen of willen zij dit niet dan zullen veel deuren gesloten blijven. Het is hoe dan ook verstandig om vooraf goed te bepalen wat u als ondernemer wilt, of juist absoluut niet. Zo wordt frustratie bij henzelf en bij de financier wanneer aanvragen worden gedaan die niet passen op de meetlat voorkomen. Tijd is voor iedereen kostbaar en van een neutrale positie naar een ‘ja’, is velen malen gemakkelijker dan vanuit een ‘nee’.Vervolgens is het tijd om de financieringsaanvraag op papier te zetten. Om te zorgen dat u boven op de stapel komt te liggen is het van belang om de aanvraag zo compleet mogelijk te maken met de inzichten en onderbouwingen die zijn opgedaan in voorgaande stappen. Houdt het kort en krachtig en visualiseer waar mogelijk. Een foto of grafiek zegt meer dan 1.000 woorden. Voorkom dat de financier door talloze rapporten moet bladeren om alle data boven tafel te krijgen. Een goed opgebouwde financieringsaanvraag toont de financier dat de ondernemer zijn huiswerk heeft gedaan en op alles is voorbereid. Adequate antwoorden op alle mogelijke vragen worden bij voorbaat verschaft.Indien het huiswerk in de voorgaande stappen secuur is gedaan, zal de aanvraag leiden tot een aanbod. In deze stap wordt de aanbieding – of bij mazzel aanbiedingen – beoordeeld op basis van de gekozen financieringsstrategie. Bent u als ondernemers met de aangeboden financiering wel echt geholpen, of zal dit leiden tot (grotere) problemen? De aanvraag moet passen bij wat u kunt terugbetalen. Wees realistisch en maak een bewuste keuze gericht op de lange termijn. Ondersteuning door een specialist en/of advocaat is bij deze stap veelal niet overbodig. Lees in ieder geval altijd goed de kleine lettertjes.Alhoewel beheer de laatste stap is, is dit een doorlopend proces. De wereld staat immers niet stil en de analyses, prognoses, en bijbehorende handelingen dus ook niet. Maak hiervan geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Door het bedrijf en externe omstandigheden continu te monitoren, bent u als ondernemer niet alleen tot op de puntjes voorbereid, maar zullen financiers ook inschikkelijker zijn op het moment dat het minder gaat met het bedrijf. Win-win.