Kies de raamdecoratie die past bij uw bedrijf

23 maart 2021 - Raambekleding heeft meerdere functies. Allereerst is het praktisch. Om goed te kunnen concentreren op werk is het immers belangrijk om zo weinig mogelijk afleiding te hebben. Moeten u en uw eventuele medewerkers zich goed kunnen focussen, zonder gestoord te worden door externe prikkels? Zorg er dan voor dat het interieur van de werkruimte een factor van rust is.

Daarnaast heeft raambekleding echter ook een decoratieve functie, aangezien het een grote rol speelt bij het creëren van sfeer. Joost van den Bos van ilumio vertelt meer over het effect van raamdecoratie op kantoor of op de werkvloer, en over de toepassingen van verschillende soorten.Op kantoor kan raamdecoratie van groot belang zijn, aldus Van den Bos: "Werkt u met een computer dan is het erg belangrijk dat er genoeg natuurlijke lichtinval is. Dit heeft een positieve werking op de productiviteit en het concentratievermogen. Kunstlicht daarentegen kan een bron zijn van hoofdpijn en vermoeiende ogen."Om het natuurlijke licht te sturen kan er volgens hem gebruik gemaakt worden van veel verschillende soorten raamdecoratie. "Voordat u op zoek gaat naar raamdecoratie is het slim om te weten wat u ermee wil bereiken. Wilt u een ruimte verduisteren, meer privacy creëren of meer sfeer in een kamer brengen? Vooral in een kantoor is privacy enorm belangrijk. Het is immers niet altijd fijn als voorbijgangers zo naar binnen kunnen kijken en zien wat er binnen gaande is. Dit bereikt u met de juiste raamdecoratie. Hiernaast draagt het bij aan de sfeer en rust in de ruimte."Niet alleen voor op kantoor, maar ook bijvoorbeeld in een winkel speelt raamdecoratie een rol. Van den Bos: "In een winkel wilt u klanten een fijn en vertrouwd gevoel geven. Raamdecoratie speelt hierbij een grote rol." Hij benoemt verder dat ook in de horeca raamdecoratie een grote invloed kan hebben op de sfeer in een ruimte. "Ieder horecagelegenheid heeft een eigen huisstijl, waar de raamdecoratie veel invloed heeft op de sfeer. Raamdecoratie draagt ook ’s avonds bij aan een gezellige knusse sfeer."Nu duidelijk is dat raamdecoratie op iedere werkvloer een positieve bijdrage levert, vragen we Van den Bos wat er dan precies mogelijk is. "Alle rolgordijnen, jaloezieën, gordijnen of andere raamdecoratie hebben hun eigen voordelen en functies. Op kantoor wordt vaak gekozen voor jaloezieën. Het grootste voordeel hiervan is dat u de horizontale lamellen eenvoudig kunt kantelen en zo dus met je lichtinval kunt spelen. Ook als de zon op het beeldscherm schijnt kunt u dit eenvoudig voorkomen door de jaloezieën dicht te draaien. Rolgordijnen zijn erg populair in kantoorruimtes of vergaderzalen. Met een rolgordijn kunt u op een makkelijke manier de inkijk verminderen en het licht in de ruimte filteren. In horecazaken ziet u daarnaast vaak gordijnen, dit vooral omdat deze een leuke een stijlvolle sfeer uitstralen."Overweegt u raambekleding te laten plaatsen? Denk dan goed na over het doel, en de gewenste uitstraling!