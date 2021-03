Wereldwijde vertrouwen in media gestegen ondanks fake news

3 maart 2021 - Uit de maandelijkse Worldcom Confidence Index, een maandelijkse onderzoek naar de mate van vertrouwen in en bezorgdheid over 23 onderwerpen onder 54.000 CEO’s en CMO’s wereldwijd, blijkt dat het vertrouwen in de omgang met de media is gestegen in 2020, ondanks het fenomeen fake news. Binnen de onderzochte categorieën neemt het vertrouwen in de omgang met de media de vijfde plek in.

Het relatief grote vertrouwen in de media is opvallend te noemen, omdat 2020 wereldwijd gekenmerkt werd door fake news en door de grote publieke en media-aandacht voor dit fenomeen. Onderzoeksjournalisten hadden er hun handen vol aan om onwaarheden, desinformatie en deepfakes over onder andere corona, vaccinaties, 5G, Bill Gates, moslims, migranten, vluchtelingen en gestolen verkiezingen te weerleggen en te duiden. In 2020 leken vooral de overheid en telecombranche last te hebben van bewust verkeerde berichtgeving.Hoewel het vertrouwen in de rol van de media door de bank genomen is gestegen, verschillen de scores behoorlijk per land. Zo neemt het thema in Frankrijk de derde plek in, terwijl de C-suite in Brazilië en Italië op dit punt behoorlijk lage scores toekent. Navraag bij de Italiaanse Worldcom-partner leert dat het vertrouwen in nieuws in Italië traditioneel bijzonder laag is, hetgeen grotendeels te wijten aan is de vaak partijdige insteek van de Italiaanse journalistiek en aan de sterke politieke en zakelijke invloed op nieuwsorganisaties.In Nederland is het vertrouwen in de media bovengemiddeld. "Ik denk dat we de verklaring daarvoor onder andere moeten zoeken in het feit dat wij in Nederland doorgaans goed geïnformeerd zijn, doordat iedereen die dat wil toegang heeft tot internet en TV. En we zijn natuurlijk best een kritisch volk, dat niet bang is om een andere mening dan de gangbare naar buiten te brengen. Daardoor zijn we scherp op alle nieuws, inclusief fake news" aldus Serge Beckers van de Nederlandse Worldcom-partner Wisse Kommunikatie "Bovendien," weet hij als communicatieprofessional, "is de gemiddelde Nederlandse journalist gewoon een betrouwbare professional die zich prima kwijt van zijn taak van waakhond van de maatschappij. En waar het speelveld te groot of onbeheersbaar wordt, zoals dat geregeld gebeurt op de sociale media, zie ik een groot zelfreinigend vermogen, waar mensen die onzin roepen op de vingers getikt worden."Andere onderwerpen waar Nederlandse zakelijke leiders veel vertrouwen in hebben zijn het behoud van getalenteerd personeel, economische migratie, gebruik van technologie en klanttevredenheid. Een compleet overzicht van de Worldcom Confidence Index resultaten van december 2020 kunt u hier bekijken.