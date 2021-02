Vier observaties die vertrouwen geven in snel herstel Nederlandse economie

15 februari 2021 - De eerste verjaardag van de ‘nieuwe wereld’ nadert, de maatschappij die nog steeds worstelt met de onzekerheid van het coronavirus. Maanden nadat economen de gevolgen van de eerste besmettingen zagen, is het nog steeds niet gelukt een pijl te trekken op wat het virus nu en in de nabije toekomst doet. Toch zijn er indicatoren die voorzichtig optimisme mogelijk maken.

Econoom Mathijs Bouman gaf onlangs een webinar voor Exact . Monique Engelaar, product marketeer bij Exact, woonde deze bij en trok er vier conclusies uit.2020 Zal de boeken ingaan als het slechtste economische jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Toch is dit geen ‘normale’ recessie. De zomer gaf namelijk al een voorproefje van wat er kan gebeuren als de huidige lockdown voorbij is. Consumenten pakten vanaf juni massaal de draad weer op en de economie herstelde in het derde kwartaal van dit jaar enorm. "De MKB Monitor van Exact laat zien dat de horeca in juli en augustus, kort na opening, weer bijna dezelfde omzet draaide als voorheen. Het virus en de lockdown lijken niet de gevolgen te hebben van een ‘gewone’ recessie. Het consumentenvertrouwen daalt schijnbaar niet met de gedaalde uitgaven mee," aldus Engelaar."Het tweede kwartaal van 2020 was door de eerste lockdown een enorme aderlating voor de Nederlandse economie", merkt Engelaar op. "In de webinar komt bovendien naar voren dat er in het derde kwartaal, zoals hierboven beschreven, al snel een V-vormig herstel in de grafieken zichtbaar was. Cijfers laten zien dat in andere landen het dal vaak dieper, en het initiële herstel minder snel, was. In Duitsland, dat zwaar leunt op de industrie in het land, sloten fabrieken. De effecten daarvan zijn lang voelbaar," vervolgt ze. België gooide, veel eerder dan Nederland, het land op slot en ook hun dip lijkt dieper. Nederland deed het naar omstandigheden beter, economisch gezien."Achter bijna elk faillissement gaat een tragisch verhaal schuil, maar Nederland heeft tijdens de crisis (in dat opzicht) één voordeel. De bedrijven die het hardst geraakt werden, slepen haast geen andere bedrijven mee. Uiteraard vermindert dat de pijn van de getroffen bedrijven niet, maar het raakt uiteindelijk minder andere ondernemingen dan wanneer een (grondstof)leverancier het niet volhoudt,"telt Engelaar. "Bovendien haalt Bouman in de webinar de horeca, reizen- en evenementensector aan. Dat is opgeteld ‘slechts’ een paar procent van het bruto binnenlands product. Met steun van de overheid houdt het gros van de ondernemingen zich staande, waardoor vertrouwen in voorspoedig herstel van de markt standhoudt."Eén van de zaken die Nederland snel en goed regelde, was de NOW-vergoeding, die negentig procent van de loonlasten voor ondernemingen ondervangt. Hierdoor hebben bedrijven weinig mensen hoeven te ontslaan. Die mensen behouden vervolgens hun koopkracht, en houden daarmee ook de economie overeind. Echter schuilt hier een valkuil voor ondernemers. De NOW-regeling is dermate goed, dat het zomaar kan zijn dat bedrijven die het vóór de pandemie al moeilijk hadden, kunstmatig in leven worden gehouden. Engelaar: "Ondernemers doen er goed aan te proberen die bedrijven te identificeren, en te zorgen dat uitstaande rekeningen bij die bedrijven op tijd betaald worden. Als de NOW-regeling stopt, zullen zulke bedrijven namelijk omvallen. Je wil niet dat zij je dan nog geld verschuldigd zijn. Daar ligt natuurlijk ook een controlerende rol voor de overheid."