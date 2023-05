Waarom R&D een formule kan zijn voor blijvend zakelijk succes

23 mei 2023 - Research & Development (R&D) draagt bij aan zakelijke groei, en het ontbreken daarvan gaat ten koste van innovatie. Toch slaan veel bedrijven deze stap over en gaan ze direct de markt op met een product, in de hoop op snelle winst. Je kunt echter voor gestage zakelijke groei zorgen door het R&D-budget van je onderneming te verhogen, je focus te richten op productontwikkeling en te investeren in nieuwe technologieën, zegt Sridhar Iyengar, managing director Europe bij Zoho.

Je kunt bovendien van belastingvoordelen profiteren, de waarde van je onderneming vergroten met unieke gepatenteerde producten en je zo van de concurrentie onderscheiden.Volgens Iyengar is R&D een belangrijke voorwaarde voor duurzaam succes. Dat geldt voor bedrijven in alle sectoren. "In onze snel veranderende wereld waarin consumenten voortdurend nieuwe markten verkennen en van oude markten afstappen is het voor elk bedrijf, inclusief gevestigde spelers, van cruciaal belang om zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden en verouderde producten en diensten in te ruilen voor nieuwe en innovatieve oplossingen. Bedrijven die vasthouden aan hun verleden lopen het risico dat ze door de concurrentie worden ingehaald. Bedrijven zouden er daarom naar moeten streven om hun klanten voortdurend te verrassen."Succesvolle bedrijven zoals Apple, Microsoft en Google gebruiken allemaal R&D om de groei van hun onderneming aan te jagen. Iyengar illustreert dit met een voorbeeld: "In het begin van deze eeuw investeerde Apple in R&D voor de iPod, en het succes daarvan resulteerde in R&D voor de iPhone. Toen de iPhone een succes werd, introduceerde het bedrijf de dienst Apple Music. Daarmee draaide het de iPod de nek om. Veel mensen kopen nu iPhones omdat ze vertrouwd zijn met het ecosysteem van Apple. Dit maakt duidelijk welke impact R&D kan hebben op de groei van ondernemingen."Iyengar spreekt ook uit ervaring, omdat hij al twintig jaar bij een bedrijf werkt dat zijn focus op voortdurende investeringen in R&D heeft gericht. Dit heeft hen aan forse successen geholpen. "Ons businessmodel geeft ons focus en biedt ons de vrijheid om tijd aan productontwikkeling te besteden. Daardoor kunnen we een langetermijnvisie hanteren. Dat geeft ons tijd om te waarborgen dat onze producten echt klaar zijn voor de markt en meteen een uitmuntende klantenervaring bieden."Hoewel het duidelijk is dat investeren in R&D bijdraagt aan groei en innovatie, slaan veel bedrijven deze stap nog altijd over om sneller omzet te kunnen genereren. Daar kunnen diverse redenen voor zijn, zoals druk van investeerders of het ontbreken van een langetermijnvisie."Bedrijven moeten goed nadenken of het de juiste tijd is om een product uit het R&D-stadium te halen en op de markt te brengen. Na de productintroductie zou het R&D-proces bovendien moeten worden voortgezet. Door voortdurend nieuwe functies en mogelijkheden toe te voegen, kunnen bedrijven hun producten concurrerend maken," zegt Iyengar.R&D kan tevens belastingvoordelen opleveren, vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO stimuleert jaarlijks 20.000 ondernemingen om R&D uit te voeren. Dit stelt bedrijven in staat om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling zonder dat de kosten de pan uitrijzen. Daarnaast is het belangrijk dat R&D niet plaatsvindt in silo’s en dat klanten worden betrokken bij het proces. Producten of diensten aan de klant presenteren zonder hen bij het ontwikkelingsproces te betrekken kan enorme risico’s met zich meenemen. Het blijft immers een gok of klanten het eindproduct zullen accepteren.Iyengar benadrukt het belang van R&D op de lange termijn: "Beursgenoteerde bedrijven zouden kunnen denken dat R&D minder belangrijk is dan de directe winst- en omzetcijfers waar de aandeelhouders om vragen, maar R&D heeft een cruciale impact op de waardering van bedrijven. Sommige beursgenoteerde bedrijven hebben dankzij productontwikkeling hun aandelenkoers zien stijgen, ondanks een lagere omzet. Daaruit blijkt duidelijk dat R&D een primaire focus moet zijn van ondernemingen die hun bedrijfsresultaten willen verbeteren."Volgens Iyenar kan het aanstellen van een speciaal R&D-team met duidelijke doelstellingen en een heldere visie een oplossing bieden voor achterstand op het gebied van R&D. Dit team moet onderzoek doen naar de wensen en behoeften van klanten en het management om input vragen. Een vast R&D-team kan zich fulltime bezighouden met experimenteren en het verbeteren van het producten- en dienstenaanbod, en zo zorgen voor focus. "Het is tevens belangrijk voor ondernemers om hun uitgaven aan R&D te zien als een investering die een return on investment kan opleveren. Als een R&D-experiment niet aan de minimale ROI- voorwaarden voldoet, zou een onderneming een bewuste keuze moeten maken om de stekker uit het project te trekken," zegt Iyengar.Het belang van R&D voor het waarborgen van duurzaam zakelijk succes wordt momenteel op brede schaal onderkend. Ondanks de druk om prioriteit toe te kennen aan korte termijn belangen zijn veel bedrijven al begonnen met R&D, met het oog op de voordelen die dit hen op de lange termijn kan bieden. De manier waarop bedrijven R&D benaderen is mede bepalend voor het succes daarvan. In de kern weerspiegelt een focus op R&D een verschuiving naar een meer toekomstgerichte bedrijfsstrategie.