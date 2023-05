Great Place To Work maakt de 40 Best Workplaces van Nederland bekend

22 mei 2023 - Vorige week maakte Great Place To Work Nederland, het internationale onderzoeksbureau op het gebied van goed werkgeverschap, bekend welke werkgevers tot de Best Workplaces van Nederland behoren. Great Place To Work onderzoekt daarvoor de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Dit wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst met zestig stellingen die de medewerkers van een organisatie invullen. De veertig hoogst scorende organisaties, van de 187 gecertificeerde organisaties, zijn erkend met de titel Best Workplace.

Sommige organisaties, waaronder Incentro, mogen zich al voor de tiende keer op rij Best Workplace noemen. Daarnaast zijn er maar liefst zestien organisaties die voor het eerst een award winnen. Dit zijn onder andere Kaartje2go, Werkis en Anderis. Op vrijdag 2 juni wordt deze groep van 40 werkgevers opgedeeld in een top tien in de categorieën klein, medium, groot bedrijf en multinational.De organisaties die bekroond zijn tot Best Workplaces blinken uit op de thema’s integriteit van het leiderschap, communicatie vanuit het leiderschap en het betrekken van medewerkers bij besluiten. Als je de Best Workplaces vergelijkt met hoe gemiddeld Nederland scoort op deze thema’s, scoren de Best Workplaces respectievelijk maar liefst 44, 36 en 41 procent hoger.Wanneer de Best Workplaces worden vergeleken met de gecertificeerde organisaties die geen award winnen, zit het grootste verschil in hoe trots men is op het team en de organisatie. De Best Workplaces behalen daar gemiddeld een score van 91 procent, de deelnemende organisaties die de lijst niet hebben gehaald blijven steken op 81 procent.René Brouwers, directeur Great Place To Work Nederland: "De 40 Best Workplaces van 2023 hebben een organisatiecultuur gecreëerd waarin psychologische veiligheid op één staat. Een belangrijk onderwerp gezien de actuele thema’s zoals angstculturen, grensoverschrijdend gedrag en burn-outs. Deze veertig organisaties mogen met recht trots zijn op deze award en het is een ontzettend mooi vertrekpunt voor nóg meer succes."De Awards worden dit jaar uitgereikt tijdens het evenement Walk Your Talk. Tijdens deze experience tour door Utrecht gaan meer dan 250 deelnemers, samen met de Best Workplaces van Nederland , lopend aandacht vragen voor goed werkgeverschap en geven zij inzicht in de acties die organisaties daarvoor kunnen ondernemen. Great Place To Work doet dit omdat zij het tijd vindt dat iedere werkgever werk maakt van een veilige organisatiecultuur. Het event vindt plaats op vrijdag 2 juni (‘Leave the office early day’) in Utrecht en heeft als doel om het gesprek te openen over belangrijke thema’s, concrete actiepunten op stellen en daarmee een positievere werkcultuur voor iedereen te realiseren. Aanmelden voor Walk Your Talk kan hier: https://www.greatplacetowork.nl/walk-your-talk