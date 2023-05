52 procent mkb’ers verwacht neutrale winstmarge in 2023

22 mei 2023 - Een meerderheid van 52 procent van alle mkb’ers in Nederland verwacht in 2023 een neutrale nettowinstmarge. Dat blijkt uit het grootschalige, tweejaarlijkse Exact MKB Barometer onderzoek, dat recentelijk is uitgevoerd onder bijna 600 mkb’ers en hun accountants in ons land. Maar liefst 60 procent van de respondenten geeft aan dat de inflatie een negatief effect heeft op het bedrijfsresultaat. Kosten verlagen is dan ook de grootste zakelijke uitdaging van dit jaar.

"Het is geen geheim dat mkb’ers in Nederland voor vele uitdagingen staan: van krapte op de arbeidsmarkt tot inflatie en de digitale transformatie," vertelt Annemiek van Berkel, Corporate Communications Specialist en verantwoordelijke voor het MKB Barometer onderzoek bij Exact. "De resultaten van ons marktonderzoek, dat we sinds 2014 tweejaarlijks laten uitvoeren, bevestigen dit. Uit de resultaten blijkt dan ook dat het verlagen van kosten de belangrijkste zakelijke uitdaging van 2023 is. Op de tweede plaats staat het vinden en behouden van medewerkers, iets dat met de huidige arbeidsmarkt niet geheel als een verrassing komt."Digitalisering en automatisering kunnen bedrijven helpen efficiënter te werken. Het maakt sneller werken mogelijk en vergroot het inzicht in de organisatie, waardoor beter onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat digitalisering van het bedrijf bij 42 procent van de mkb’ers een hoge prioriteit heeft. Kijken we nader naar digitalisering en data, dan zien we dat de helft van alle ondernemers gelooft dat data-analyses tot betere zakelijke beslissingen leiden. Van Berkel vervolgt: "Maar een meerderheid van 52 procent van de respondenten geeft aan dat data momenteel nog een beperkte rol in de organisatie spelen. Daar valt dus nog winst te behalen. Mkb’ers die met cloud software werken, laat weten dat vooral te doen vanwege de eenvoudige 24/7 toegang, ongeacht de werklocatie en het feit dat de software op afstand wordt geüpdatet, zonder dat ze daar omkijken naar hebben."Net als voorgaande jaren werden mkb’ers ook dit jaar gevraagd naar hun boekhoudkundige uitdagingen. Klanten tijdig laten betalen staat evenals in 2021 op de eerste plaats. Uit het Exact MKB Barometer onderzoek blijkt dat elf procent van alle facturen in het mkb achterstallig is en vier procent zelfs nooit betaald wordt. Dit percentage is een stuk lager dan in 2021, toen we midden in de coronacrisis zaten. Destijds gaven mkb’ers aan dat elf procent van alle facturen nooit betaald werd.Voor het eerst werden respondenten van het MKB Barometer onderzoek gevraagd naar hun mening over verantwoord ondernemen. Met recht een hot topic, want maar liefst 63 procent geeft aan dat verantwoord ondernemen in 2023 een belangrijke bedrijfsdoelstelling is. Kijken we naar het beleid dat ondernemers voeren, dan zien we dat dit met name gericht is op diversiteit en inclusie in het personeelsbestand (28 procent) en het verlagen van de CO2-voetafdruk (27 procent).