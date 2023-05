Branche goud- en zilversmeden is een groeibriljant

19 mei 2023 - Het aantal goud- en zilversmeden is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden er bijna 1.750 goud- en zilversmeden ingeschreven bij KVK. Begin 2023 zijn het er bijna 2.100. Een toename van twintig procent. Kaj Bras, docent goudsmeden aan het Zadkine College in Schoonhoven, de enige goud- en zilversmidopleiding in Nederland, ziet dat de invloed van social media groot is. "Er komen daar tal van mooie voorbeelden voorbij onder andere door de samenwerking met andere vakgebieden. Men raakt geïnspireerd."

Het aantal bij KVK ingeschreven goud-, zilver- en edelsmeden is sinds 2018 met twintig procent gestegen van 1.747 naar 2.096 in 2023.Docent goudsmeden Kaj Bras, herkent de groei in het werkveld. "De opleidingen Goudsmid, Zilversmid, Juwelier en Uurwerktechniek besteden tijdens de opleiding al veel aandacht aan ondernemerschap. Een groot deel van de afgestudeerde studenten wordt direct na de studie dan ook ondernemer of kiest na een tijdje in loondienst alsnog voor het ondernemerschap. Werken met goud en zilver is een echt ambacht.Ondanks dat steeds meer handelingen machinaal of computergestuurd gebeuren, is het uiteindelijk het handwerk van de goud- of zilversmid dat het eindresultaat maakt. Per jaar studeren ongeveer 50 studenten af. In Nederland komen de afgestudeerde goud- en zilversmeden met name terecht in de kleinere ambachtelijke bedrijven. Ze gaan in loondienst bij juweliers en maken daar nieuwe sieraden. Een groot deel van de tijd gaat naar restauratie en het vermaken van bestaande stukken. Denk hierbij aan sieraden en erfstukken die vermaakt moeten worden. Goud en zilver zijn materialen die hun waarde behouden.De populariteit heeft onder andere te maken met de grote invloed van social media. Via de verschillende kanalen laten influencers en bedrijven zien wat er allemaal gemaakt wordt door ambachtslieden. Voor deze branche zijn social media dan ook van groot belang gebleken. En het is goedkoper dan een groot duur pand."43 procent van de goud-, zilver- en edelsmeden is gevestigd in Noord- of Zuid-Holland. In deze provincies samen zijn 902 goud-, zilver- of edelsmeden gevestigd. In Noord-Holland zijn dit 471 goud-, zilver- of edelsmeden en in Zuid-Holland 431. In Drenthe en Flevoland zijn de minste goud-, zilver- en edelsmeden gevestigd: respectievelijk 40 en 44. Daar staat tegenvoer dat de groei wel het sterkste is in Flevoland met 47 procent en Drenthe met 43 procent. Per 100.000 inwoners hebben de inwoners van Noord-Holland en Zeeland de meeste keus om een sieraad te kopen. In beide provincies zijn per 100.000 inwoners zestien goud-, zilver- of edelsmeden gevestigd. De inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen hebben met 8 goud-, zilver- of edelsmeden per 100.000 inwoners de minste keus.Bras verwacht dat de groei binnen deze branche doorgaat. "We zien steeds meer nieuwe ontwikkelingen binnen deze branche zoals de samenwerking met andere vakgebieden. Bijvoorbeeld designers die met andere materialen werken zoals titanium of hout. Daarnaast is er een sterke groei in de interesse in edelstenen in sieraden.Social media speelt een grote rol bij de groei. Op eenvoudige wijze kunnen goud- en zilversmeden laten zien wat er allemaal mogelijk is in de hedendaagse vormgeving, het gebruik van verschillende materialen en het gebruik van diverse edelstenen. Daarnaast is ook binnen dit ambacht het gebruik van de 3D-printer in opmars. Daardoor lijkt nog meer mogelijk. In eerste instantie wordt gegoten in was waarna met diverse technieken en bewerkingen een gouden of zilveren sieraad, of kunstwerk gemaakt wordt."De interesse in de branche is groot. Er is dan ook een groei in parttime opleidingen van mensen die al binnen de branche werkzaam zijn en er alsnog een opleiding in willen volgen.