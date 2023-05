Zoektocht naar beste zzp’er van 2023 is in volle gang

15 mei 2023 - ZZP Nederland organiseert dit jaar de tiende editie van de Freelancer of the Year Awards. Tijdens deze verkiezing gaan we op zoek naar de beste zzp’er van het jaar. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden en het staat iedereen vrij om een bevlogen vriend, familielid of buurtgenoot die zzp'er is te nomineren. Aanmelden of nomineren is mogelijk tot en met 14 juni. Iedere zelfstandig ondernemer die voor eigen rekening en risico werkt komt in aanmerking. Naast het winnen van de titel, zijn er mooie prijzen te winnen, maar deelname wordt vooral ervaren als een mooi en leerzaam avontuur.

De winnaar mag een jaar lang gratis in een leaseauto rijden. Daarnaast zijn er nog mooie prijzen voor de beste startende ondernemer en de publieksprijs.De FOTY Awards worden uitgereikt in een live radio-uitzending in samenwerking met De Ondernemer. Vorig jaar was Martin van Kranenburg de gelukkige die tijdens een feestelijke radio-uitzending werd uitgeroepen tot Freelancer of the Year. Martin van Kranenburg: "Je krijgt waardevolle feedback van een deskundige jury én onafhankelijk adviesbureau. Dat zet je als ondernemer weer op scherp. Ik kan het iedereen aanraden. Zo trots als een pauw om deze mooie prijs te winnen. Die glimlach laat ik een jaar lang staan!"De deelnemer presenteert zichzelf en moet zoveel mogelijk positieve referenties vergaren. Na een aantal selectierondes, bepaalt een vakjury bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, LinkedIn en Stichting ZZP Nederland wie de beste zzp’er van Nederland is. Aanmelden kan via de website van de FOTY Awards