Vijf tips voor ondernemers om over te stappen naar uitstootvrij vervoer

15 mei 2023 - Schonere lucht en minder verkeersoverlast in de binnenstad. Om dat te bereiken, voeren 28 grote gemeenten in Nederland vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezones voor stadslogistiek in. Dat zijn gebieden waarin alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s mogen rijden. Ben jij ondernemer en heb je een bestelauto die rijdt op diesel, benzine of gas? Dan moet je overstappen op een uitstootvrij alternatief. Hoe doe je dat? En waar moet je allemaal aan denken? 5 tips voor ondernemers.

2025 lijkt misschien nog ver weg. Toch is het verstandig om als ondernemer nu al te starten met de voorbereidingen voor de overstap naar uitstootvrije bestelauto’s of alternatieven. Zo sta je niet voor verrassingen als de zero-emissiezones ingaan. En hoef je geen overhaaste beslissingen te maken. Deze vijf tips helpen je op weg:Voor sommige emissieklassen is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Zo is de overstap voor alle ondernemers haalbaar. Met de zero-emissie kentekencheck zie je snel tot wanneer je met jouw bestelauto de zero-emissiezones in mag rijden.Met de tool ‘Welke e-bestelbus?’ check je snel welke elektrische bestelauto het beste bij jouw bedrijf past. Dit hulpmiddel geeft je inzicht in het huidige aanbod elektrische bestelauto’s en de bijbehorende maandlasten. Zo krijg je als ondernemer een beeld van de kosten en baten bij de overstap naar uitstootvrij.Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen voor het kopen van een elektrische bestel- of vrachtauto. Op opwegnaarzes.nl/subsidies vind je een overzicht van deze regelingen. Elektrisch rijden heeft ook nog andere financiële voordelen. Volledig elektrische bestelauto’s zijn tot eind 2024 vrijgesteld van zowel de motorrijtuigenbelasting (MRB) als de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Verder krijgen elektrische bestelauto’s tot eind 2024 nog korting op de bijtelling.Afhankelijk van de branche waarin je als ondernemer actief bent, zijn er ook andere mogelijkheden. Lever je bijvoorbeeld goederen? Dan kun je ook gebruikmaken van een stadshub. Dit zijn verzamelpunten voor goederen buiten de zone. Vanaf deze punten kun je goederen emissievrij naar de eindbestemming in de binnenstad laten vervoeren. Of misschien is het voor jou interessanter om over te stappen op een ander vervoermiddel, zoals een vrachtfiets.Een aantal gemeenten en regio’s hebben logistieke makelaars die je met gratis advies op maat ondersteunen met de overstap naar uitstootvrij vervoer. Meer informatie hierover staat op de website van de gemeenten die een ZE-zone invoeren.Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken, stellen 28 gemeenten vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in deze gebieden vanaf de invoering uitstootvrij moeten zijn. Voor sommige voertuigen geldt een overgangsregeling. Kijk voor meer informatie op opwegnaarzes.nl . Daar vind je ook een handig stappenplan