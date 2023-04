Groeiende populariteit factoring: drie oorzaken

3 april 2023 - De afgelopen halfjaar volgden het aantal faillissementen (met uitzondering van januari 2023) een stijgende trend. Niet opvallend, want veel ondernemers hebben het niet gemakkelijk. De postcorona vreugde waar iedereen zich op verheugde, lijkt zeker geen waarheid geworden te zijn. Onder meer stijgende grondstof- en energieprijzen en stijgende lonen zorgen momenteel voor grote uitdagingen. Niet alle prijsstijgingen kunnen zomaar doorgerekend worden aan klanten. Met kleinere marges hebben veel ondernemers behoefte aan extra financiële slagkracht.

Jeroen Smits van Impact Factoring vertelt meer over hoe dit alles bijdraagt aan de groeiende populariteit van factoring.Uit onderzoek bleek dat eind vorig jaar maar liefst de helft van de ondernemers liquiditeitsproblemen had. Smits herkent dit. "De stijgende kosten vanwege onder meer de stijgende inflatie kunnen ondernemers niet zomaar een-op-een doorberekenen aan hun klanten. Dit legt druk op de marges. Daarnaast moeten ondernemers sinds oktober 2022 te veel ontvangen coronasteunmaatregelen waaronder de TVL, NOW of TOZO aan de Belastingdienst terugbetalen."Smits ziet verder dat juist veel ondernemers momenteel willen investeren. "De toegenomen kosten zorgen ervoor dat veel bedrijven op zoek zijn naar mogelijkheden om te besparen. Maar om te kunnen besparen, moeten ze juist wel vaak eerst investeren."Hij stipt ook nog de toenemende behoefte om te verduurzamen aan. "Verduurzaming is natuurlijk niet echt iets nieuws. De stijgende energieprijzen hebben het echter wel gigantisch aangeslingerd. Daarnaast krijgt duurzaamheid veel meer aandacht gekregen, en hechten klanten er ook veel meer waarde aan. Duurzaamheid is minder een keuze, en meer een vast onderdeel van het bedrijfsproces geworden."De afgelopen jaren zijn er volgens Smits diverse wettelijke bepalingen van kracht geworden die een positieve invloed zouden moeten hebben op de liquiditeit van ondernemers. "Denk aan de Wet lage betalingen in 2017, bedoeld om betaaltermijn te verlagen. En de wet die halverwege 2022 is ingegaan, die grootbedrijven verplicht om MKB-leveranciers binnen 30 dagen te betalen. Deze wetten lijken echter helaas nog niet erg effectief. Het gemiddelde betalingstermijn is immers nog steeds meer dan 30 dagen."De drie genoemde zaken zorgen ervoor dat ondernemingen veel behoefte hebben aan een snelle beschikking over hun werkkapitaal. Smits: "Factoring biedt de mogelijkheid snel over een verantwoorde cashflow te beschikken. Door de voorfinanciering hoeven ondernemers geen weken of zelfs maanden te wachten op betalingen. Ze beschikken direct over liquide middelen, en hoeven bovendien geen kostbare tijd en energie te steken in de betaling van openstaande facturen.Tot slot wil hij nog even kort ingaan op de ontwikkelingen op de financieringsmarkt. "Eerder klopten ondernemers eigenlijk standaard bij een bank aan voor een financiering. Dat is vandaag de dag een heel ander verhaal. Van de jonge ondernemers maakt bijvoorbeeld tegenwoordig twee derde gebruik van non-bancaire financiering. Het eerder ingediende wetsvoorstel om een verpandingsverbod van facturen te laten vervallen, zal mogelijk ook in 2023 aangenomen worden. Dit zal het gebruik van non-bancaire financieringen waarschijnlijk nog een extra impuls geven."