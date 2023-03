Volkswagen meest populaire automerk in 2022

28 maart 2023 - Vorig jaar was weer een goed jaar voor Volkswagen, zo blijkt uit het jaarlijkse Europa Rapport van AutoScout24. Voor het tweede jaar op rij op het platform is Volkswagen het ‘Meest populaire automerk’, op de voet gevolgd door Mercedes-Benz, en bovendien bleek de Volkswagen Golf in 2022 ook weer de ‘Meest gezochte occasion’. In het onderzoeksrapport van AutoScout24 worden vraag en aanbod van auto’s in zeven Europese landen met elkaar vergeleken op basis van merk, model en prijs.

Het rapport volgt na een tweede recordjaar voor de occasionmarkt. De gemiddelde occasionprijs steeg in twaalf maanden tijd met twintig procent. Opvallend is dat het Europese aanbod ook weer aantrok: het aantal aangeboden occasions steeg sinds november 2021 met 4,9 procent - van 1.417.330 naar 1.486.388 occasions eind 2022. Enkel aan het begin van het jaar nam het aanbod een duik en ook in het voorjaar was er een lichte daling van het aanbod aan te wijzen.Net als voorgaande jaren staan de Duitse autofabrikanten bovenaan de lijst van meest populaire automerken: Volkswagen staat op de eerste plaats, gevolgd door Mercedes-Benz op de tweede plaats, BMW op de derde en Audi op de vierde. Met Fiat weet ook een Italiaanse fabrikant een plekje in de top vijf van meest populaire tweedehands automerken in Europa te bemachtigen. In de Nederlandse top vijf komt deze echter niet voor, omdat Peugeot daar op de vierde plek staat en Audi op plek vijf. Opvallend is dat de Italianen en Fransen ook in 2022 weer geen voorkeur gaven aan Duitse automerken, maar trouw bleven aan merken van eigen bodem. In Italië stond Fiat onveranderd op de eerste plek, in Frankrijk was dat Peugeot.Gezien de dominantie van de Duitse fabrikanten is het geen verrassing dat er vorig jaar ook op modelniveau veel vraag was naar Duitse voertuigen: de Volkswagen Golf bleek wederom de meest populaire tweedehands auto onder Europeanen - met een gemiddelde prijs van 20.665 euro kostte deze auto negen procent meer dan in 2021. De Volkswagen Polo stond ook relatief stabiel op de tweede plaats, want met 14.311 euro kostte dit model gemiddeld slechts twee procent meer dan vorig jaar. Dat zijn gematigde stijgingen vergeleken met de derde en vierde plaats. Liefhebbers van de Audi A3 (24.909 euro) op de derde plaats en de Audi A4 op de vierde plaats (gemiddelde prijs: 26.963 euro) moesten vorig jaar elk 23 procent meer bijtellen voor hun droomauto. De Opel Corsa op de vijfde plaats, met een gemiddelde prijs van 16.889 euro, steeg met dertien procent.De Volkswagen Golf stond in alle landen op de eerste plek. Alleen in Frankrijk stond dezelfde auto als vorig jaar op plek nummer één, de Renault Clio. In Nederland was na de Volkswagen Golf ook de Volkswagen Polo populair. Gevolgd door de Opel Corsa, Audi A3 en Renault Clio.De Duitse automerken zijn erg in trek - met één uitzondering. Van de Duitse elektrische auto’s haalt alleen de BMW i3 de top vijf, die dit jaar weer wordt aangevoerd door Tesla. In 2021 verstootte de Renault ZOE de Tesla Model S van de troon, maar dit jaar pakt Tesla de winst weer terug. De Tesla Model 3 staat op plek één, met in de achtervolging de Renault ZOE, Tesla Model S, BMW i3 en Nissan Leaf. De algemene Europese vraag naar elektrische auto’s is met 59 procent gestegen.