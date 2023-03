Alle ins en out over kantoorverlichting

22 maart 2023 - In woningen tref je voornamelijk plafondlampen en staande lampen aan. Plafondlampen, in de vorm van spotjes of een plafonnière, zorgen voor functionele, heldere verlichting. Dit is onder meer handig in de keuken en om bij te lezen. Staande lampen zorgen daarnaast vaak voor de wat sfeervollere verlichting. In een kantoorruimte heb je echter een heel ander type verlichting nodig. Er worden andere eisen aan het licht gesteld, en bovendien is er sprake van een andere situatie.

Waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste kantoorverlichting? Steven de Groot van LedlichtDiscounter vertelt er meer over.Allereerst is het belangrijk om te letten op de duurzaamheid en het energieverbruik van de lichtbronnen. De Groot: "Duurzaamheid is geen keuze meer eigenlijk, maar een must. Daarnaast hebben haast alle ondernemers de afgelopen jaren te maken gekregen met fors gestegen energieprijzen. Led-lampen bieden op beide fronten voordelen. Ze hebben een lange levensduur, én verbruiken relatief weinig elektriciteit."De Groot beschrijft verder wat eigenlijk de grootste uitdaging is als het gaat om kantoorverlichting. "Kantoren hebben vaak een groot vloeroppervlakte met alleen aan de rand daglichttoetreding via de ramen. Omdat er maar weinig natuurlijk licht de ruimte binnenvalt, is sterke verlichting nodig. Deze verlichting mag echter weer niet hinderlijk zijn. Bijvoorbeeld door te zorgen voor lichtweerspiegelingen op computerbeeldschermen. Je lost dit op door als basisverlichting te kiezen voor diffuus, egaal en indirect licht. Direct bij de werkplekken zorg je daarnaast met wand-, sta- of bureaulampen voor gerichter functioneel licht."De Groot gaat verder in op de normen die de Europese Unie heeft opgesteld voor luxwaarden in diverse binnenverlichtingsomgevingen. "Met lux duiden we de mate van verlichting in een ruimte aan. De norm NEN 12464-1:2011 beschrijft dat voor de achtergrondomgeving een minimale verlichtingswaarde van 165 lux geldt. Voor de directe omgeving hanteert men een minimale waarde van 300 lux. Voor het directe taakgebied – het bureau – geldt tot slot een minimale verlichtingswaarde van 500 lux."Volgens De Groot is dimbare verlichting zeker aan te raden. "De benodigde lichtsterkte is sterk afhankelijk van het moment van jaar. In de winter is er minder zonkracht. Daarnaast bepaalt ook het weer hoeveel licht er nodig is. Op een bewolkte dag zal men immers behoefte hebben aan sterker licht dan op een zonnige dag."Tot slot ook nog aandacht voor de lichtkleur. Lampen voor woningen stralen vaak een warmwit licht uit. De Groot: "Met een lage kleurtemperatuur creëer je een gezellige en knusse sfeer. Lampen voor thuis hebben vaan een ‘temperatuur’ van 2700 Kelvin. In een kantoor moet echter gewerkt worden, en gaat het niet zozeer om de gezelligheid. Uit onderzoek is gebleken dat mensen beter functioneren bij wit, koeler licht. Lichtbronnen voor kantoren hebben daardoor vaker een hogere, heldere kleurtemperatuur zoals 4000 of zelfs 6500 Kelvin."