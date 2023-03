Vrouwelijke founders roepen op tot meer data en meer diversiteit in startup ecosysteem

13 maart 2023 - Het Nederlandse startup ecosysteem wordt wereldwijd geprezen om zijn enorme potentieel en open, dynamische karakter. Toch wordt slechts een handvol startups geleid door vrouwen, met een nog kleiner aandeel vrouwen van kleur. Data over etniciteit en gender non-binaire diversiteit bestaat nauwelijks in Europa. The Next Web vroeg daarom vrouwelijke founders naar hun inzichten. Ook geeft TNW hen toegang tot TNW Conference, om grotere diversiteit in het startup ecosysteem te ondersteunen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het Nederlandse startup landschap staat momenteel op de vierde plaats in Europa wat betreft het creëren van startup-waarde - en behoort tot de top als het gaat om het aantal startups per hoofd van de bevolking. Maar volgens Techleap.nl's State of Dutch Tech Report 2023 zijn door vrouwen geleide startups goed voor slechts 5,2 procent van alle VC-deals en slechts 0,7 procent van de opgehaalde financiering.Daarnaast heeft Nederland - net als de rest van Europa - door wettelijke beperkingen weinig tot geen data over vrouwelijke oprichters van kleur; van hoeveel er vertegenwoordigd zijn in het ecosysteem tot hoeveel financiering ze ontvangen. In een land dat probeert tech-talent uit het buitenland aan te trekken, is dit een flinke uitdaging. Want als je niet kunt bewijzen dat er een probleem is, hoe kun je het dan aanpakken?Christina Caljé, voormalig Executive Director bij Goldman Sachs, voormalig startup founder en nu adviseur, mentor en angel investor voor pre-seed startups, met speciale aandacht voor investeringen in vrouwelijke founders en founders van kleur: "Europa, en Nederland in het bijzonder, lopen vijf tot tien jaar achter op de VS in het gesprek over etnische diversiteit, deels vanwege het gebrek aan gegevens. Data is echt wat ten grondslag ligt aan de versterking van ons startup ecosysteem, want uiteindelijk zorgt meer diversiteit voor betere producten en creatievere business modellen."Veel vrouwelijke oprichters stuiten op vooroordelen wanneer ze in Nederland proberen funding op te halen. Micky Chen, co-founder Minite, kreeg van een VC zelfs te horen dat het hebben van een man in het founding team zou helpen bij het aantrekken van investeringen. Volgens Chen is een van de grootste problemen voor vrouwelijke oprichters in Nederland dan ook het gebrek aan diversiteit onder investeerders.Layla Li, medeoprichter van KOSA, met een remote team verspreid over Nederland, Kenia, India, Ethiopië, Noord-Macedonië en Zuid-Korea, noemt ook het gebrek aan vrouwen van kleur in de Nederlandse techindustrie: "Ik heb nog nooit een vrouw van kleur ontmoet in een leidinggevende positie in het Nederlandse tech-ecosysteem. We hebben meer vrouwelijke besluitvormers nodig die de problemen van andere vrouwelijke ondernemers begrijpen en oplossen."