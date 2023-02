Payment service providers worden door meer dan de helft van het mkb iedere twee a drie jaar vervangen

20 februari 2023 - Maar liefst 59 procent van het mkb geeft aan iedere twee tot drie jaar hun payment service provider (PSP) te wisselen. Dit blijkt uit onderzoek van Banking Circle, gelicenseerde betalingsbank, onder 300 retailers in het mkb. 21 procent maakt nog vaker de overstap: zij switchen eens per jaar. Nog eens negentien procent wisselt gemiddeld iedere vier tot vijf jaar.

Wanneer bedrijven een nieuwe PSP uitkiezen, kijken ze naar meerdere factoren. De belangrijkste reden om voor een bepaalde PSP te gaan, is wanneer zij 24/7 service bieden (33 procent). Daarnaast vindt 30 procent het belangrijk dat ze via de PSP toegang hebben tot verschillende betaalmethoden, waaronder ook Buy now, Pay later. De top drie wordt afgerond met een factor die cruciaal is voor het internationaal zakendoen. Voor 28 procent van het mkb is het namelijk belangrijk dat de provider om kan gaan met verschillende valuta.Waar PSP’s op dit moment met name op tekortschieten, is beveiliging en het bieden van bepaalde services. Eén op de drie bedrijven in het mkb (32%) geeft aan dat de security bij hun PSP een pijnpunt is. Ook zijn de retailers minder te spreken over de service support (33 procent) die zij krijgen, de snelheid van vereffening (32 procent en de mogelijkheid om met verschillende valuta te werken (32 procent). Helaas gaf geen enkele retailer aan op dit moment geen problemen te ervaren met hun huidige PSP.Er zijn maar weinig mkb bedrijven die momenteel genoegen nemen met één provider. Het grootste deel (62%) werkt met twee of drie PSP’s. Voor 23 procent is dat niet onvoldoende, zij hebben een samenwerking met vier of vijf PSP’s. Tot slot houdt vijftien procent het bij één provider.Marcus Yarbug, Head of Sales Benelux bij Banking Circle:"Payment service providers zijn ontzettend belangrijk om online zaken te kunnen doen. Zowel binnen als buiten Nederland. Het is wel belangrijk dat de providers de retailer ontzorgen en bijvoorbeeld voor goede valutawissels en verschillende betaalopties zorgen. En met service kun je echt het verschil maken als PSP. Zorg dat de klant je op ieder moment van de dag om hulp kan vragen en maak het betaalproces voor hen zorgeloos. Dan is er geen enkele reden om net als bij energieleveranciers ieder jaar te switchen."