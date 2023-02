Verstoringen in de supply chain: wanneer en hoe eindigt het?

16 februari 2023 - De wereldwijde supply chain verkeert nog altijd in zwaar weer. 2022 was een jaar propvol uitdagingen voor leveranciers en vervoerders. Om met het slechte nieuws te beginnen: het ziet er niet naar uit dat het in 2023 veel anders zal zijn. Daarvoor is het herstel van de keten van te veel factoren afhankelijk. Sommige experts zijn ervan overtuigd dat de supply chain zichzelf herstelt, een ander verwacht dat de onrust nog jaren voort gaat duren.

Ten eerste zijn er omgevingsfactoren. Een natuurramp of geopolitieke instabiliteit kan op tal van manieren van invloed zijn. Denk aan geblokkeerde infrastructuur, onbereikbare voorraden of verwoeste fabrieken. Wanneer die obstakels optreden is uiteraard amper te voorspellen.

Daarnaast is er altijd de spanning over kleine veranderingen in de waardeketen. De weg van grondstof tot eindproduct in een fabriek is lang. Kleine veranderingen kunnen leiden tot grotere effecten in de hele supply chain. Bijvoorbeeld na een intern conflict met medewerkers, of bij beperkte financiële middelen van leveranciers en bij productieongevallen.

Goede bedrijfsvoering draagt bij aan een vlekkeloze supply chain. Als er intern problemen zijn bij vitale bedrijfsonderdelen, zoals op de financiële afdeling, IT of HR, dan zal dat altijd van invloed zijn op het hele bedrijf en dus op de supply chain.

Girish Dhaneshwar, Cognizant's Supply Chain Advisory Leader, verwacht voorlopig nog geen herstel. "Daarom is het voor leveranciers en vervoerders nog belangrijker geworden om alle beschikbare technologie in te zetten om zo bekende, nieuwe en onverwachte problemen op te lossen." De onrust in de supply chain is nog dagelijks voelbaar, ook al lijkt de pandemie in grote delen van de wereld voorbij. Maar dat wil nog niet zeggen dat voorraadtekorten- of overschotten in winkels al tot het verleden behoren. Levertijden zijn bijvoorbeeld ook nog niet op de waarden van voor de Covid-pandemie. In de hele wereldwijde industrie is nog altijd een groot tekort aan arbeidskrachten. Kijk alleen maar naar het personeelstekort in distributiecentra en winkels.Deze crisis gaat mede daardoor niet snel eindigen, verwacht Dhaneshwar. Daarvoor is de geopolitieke onzekerheid in de wereld te groot. De wereldwijde gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen nog tot ver na de oorlog voelbaar zijn. Covid mag dan op retour zijn in grote delen van de wereld; in China zijn daar nu nog volop zorgen over, en dat land speelt een belangrijke rol op het gebied van de wereldwijde supply chain. Daarnaast zijn de arbeidstekorten ook niet zomaar van de baan. Al die zaken opgeteld zijn flinke uitdagingen voor leveranciers en producenten.Tot zover de bekende problemen voor de wereldwijde bevoorradingsketen, maar er zijn nog meer schuldigen aan te wijzen.Voor organisaties is het door deze altijd op de loer liggende bedreigingen een must om gebruik te maken van digitale tools. Daarmee kan automatisering worden verbeterd en kan een bedrijf veerkrachtiger worden. Kijk bijvoorbeeld naar oplossingen voor magazijnautomatisering, dat het personeelstekort kan opvangen en micro-fulfilmenttechnologie wat in winkels transportkosten kan verlagen en kortere levertijden mogelijk maakt. Daarnaast helpt zoeken naar alternatieve bevoorradingsbronnen problemen te voorkomen.In allerlei sectoren van de supply chain wordt de digitale transformatie inmiddels doorgevoerd, kennis over AI, Machine Learning en Internet of Things groeit verder. Het helpt de sector vooruit om het hele proces beter te monitoren en problemen al in een vroeg stadium in kaart te brengen. Het zijn kansen die bedrijven niet mogen missen om toekomstige zakelijke rampen af te wenden.Komt het dan nog ooit goed met de supply chain zoals we die onszelf herinneren? Zonder een blokkerend schip in het Suezkanaal, zonder torenhoge energieprijzen, met zeecontainers in overvloed en amper tekort aan grondstoffen? Nee, dat zal nog jaren duren. Verstoringen zullen nog jaren –spijtig genoeg- de norm blijven. Daarom moeten organisaties de kansen grijpen om problemen op macro- en microniveau sneller in te kunnen schatten zodat er sneller én op gereageerd kan worden. Dan zijn grote zakelijke rampen voor een groot deel te voorkomen of in ieder geval al beter te voorspellen.