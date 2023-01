40 procent vindt betalen voor verzending binnen Nederland onzin

31 januari 2023 - Maar liefst 40 procent van de Nederlanders vindt het onzin dat er voor bestellingen binnen Nederland verzendkosten betaald moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van Wuunder, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten. De korte route die binnen Nederland afgelegd moet worden, staat voor hen niet in verhouding met de verzendkosten die zij betalen. Daartegenover staat weer negentien procent van de consumenten die er juist van overtuigd zijn dat de Nederlandse overheid verzendkosten zou moeten verplichten.

Mocht er zo’n verzendkostenverplichting komen, zou dat voor een deel van de Nederlanders geen enkel probleem zijn. Zo zegt de helft (48 procent) van de consumenten graag een paar euro aan verzendkosten te betalen zodat het product vervolgens bij hen thuis wordt geleverd. Het gemak van thuisbezorging is volgens hen dus wel een vergoeding waard.Waarom thuisbezorgen voor veel consumenten de voorkeur heeft? 41 procent geeft aan geen tijd te hebben om naar de fysieke winkel te gaan en kiest daarom liever voor een pakketje dat aan de deur wordt afgeleverd. Dit is met name een uitkomst voor Nederlanders die winkels niet om de hoek hebben.Jeroen Gehlen, co-founder bij Wuunder: "Tegenwoordig kan bijna alles online besteld worden en zeker sinds corona doet de Nederlandse consument dit graag. Maar vanwege de grote hoeveelheid pakketten die besteld en bezorgd moeten worden, heeft de overheid een voorstel besproken om belasting te rekenen over verzending van online bestelde pakketten. Voor dit voorstel was uiteindelijk weinig enthousiasme. Hoewel verzendkosten belangrijk zijn om pakketten in goede orde bij de consument te krijgen, willen we daarmee natuurlijk niet stimuleren dat mensen een half uur in de auto stappen voor een simpele aankoop. Zij kunnen er dan beter voor kiezen om het te laten brengen met een bezorgbusje met daarin ook bestellingen voor de buren, om zo uitstoot te voorkomen. Ook zou er meer gedaan moeten worden om lokale bezorging te stimuleren, waarbij een groot deel door fietskoeriers bezorgd kan worden."