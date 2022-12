Minder waar voor je geld: consument geeft evenveel of meer uit aan cadeaus, ondanks prijsstijgingen

22 december 2022 - Bijna driekwart (71 procent) van de Nederlandse consumenten is van plan dit jaar niet minder uit te geven aan cadeaus voor de feestdagen dan vorig jaar. Daarvan geeft 54 procent dit jaar hetzelfde bedrag uit. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlandse consumenten, uitgevoerd in opdracht van Lightspeed. Het aantal cadeaus dat gekocht wordt, zit ook in de lift. Ondanks dat consumptiegoederen volgens de laatste cijfers van het CBS 9,9 procent meer kosten dan vorig jaar, geeft 56 procent van de consumenten aan dit jaar niet minder cadeaus te kopen dan voorgaande jaren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

45 procent is van plan hetzelfde aantal cadeaus te gaan kopen. Het gemiddelde bedrag per cadeau ligt voor één derde van de respondenten tussen de €10 tot €25 en voor 29 procent tussen de €26 en €50. Zeventien procent van de consumenten denkt €51 tot €100 per cadeau te gaan spenderen.De prijsstijgingen lijken impact te hebben op het soort cadeaus dat wordt gekocht. Zo geeft 36 procent van de consumenten aan meer cadeaus te willen kopen die duurzaam geproduceerd of herbruikbaar zijn, maar dat de inflatie dit moeilijker – en voor sommigen zelfs onmogelijk – maakt. Bijna een kwart (24 procent) geeft aan het kopen van duurzame cadeaus zo belangrijk te vinden, dat ze dit ondanks de hogere prijzen blijven doen. Wanneer de respondenten voor de keuze komen te staan om ofwel een goedkoop of een duurzaam cadeau aan te schaffen, kiest 29 procent voor een duurzaam cadeau.Ewout van Rossum, Regional Retail Manager Benelux bij Lightspeed: "Ondanks de prijsstijgingen heeft een meerderheid van de consumenten nog steeds genoeg budget om cadeaus te kopen voor de feestdagen. Dat is geruststellend nieuws voor retailers. Inspelen op specifieke behoeftes van de consument kan, juist nu, veel opleveren. Veel consumenten ervaren de gevolgen van de hogere energiekosten en inflatie. Daarom is het belangrijk om als winkelier de nadruk te leggen op producten die daarop inhaken, zoals aantrekkelijke en praktische aanbiedingen. Dit geldt in grotere mate voor duurzame producten, die vaak onterecht een duurder imago hebben. Ook daar ligt een kans voor de retailer, want we worden ons steeds bewuster van de gevolgen van ons consumptiegedrag."