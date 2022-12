Onmisbaar in economisch onzekere tijden: een CRM

19 december 2022 - Veel economische experts wisten het begin 2020 zeker: de coronapandemie zou zorgen voor een wereldwijde recessie. En hoewel inderdaad overal ter wereld economieën en maatschappijen behoorlijk ontwricht raakten, bleek deze voorspelling toch wat voorbarig. Intussen lijkt dit echter een uitstel van executie geweest te zijn. Zonder een ‘selffulfilling prophecy’ te willen doen, lijkt de kans op een recessie door onder andere de Russische inval in Oekraïne, gestegen prijzen en personeelstekorten steeds groter te worden in 2023.

Vanwege de economisch onzekere tijden en hogere prijzen is de verwachting dat consumenten en bedrijven steeds meer de hand op de knip gaan houden. Willem van Dijk van Welisa vertelt meer over het belang een CRM, juist in economisch onzekere tijden.Een van de eerste tekenen van een recessie? Dat is volgens van Dijk het verlagen van budgetten om nieuwe klanten aan te trekken. "Ondernemingen moeten zich volledig focussen op het helpen en oplossen van de behoeften van bestaande klanten. Eerlijkheid om de verwachtingen te managen en hetzelfde niveau van service en aandacht bieden zijn de sleutels tot succes van het behouden van klanten."Hij vervolgt: "Goede klantrelaties onderhouden, helpt ondernemingen zowel in goede als slechte tijden. In dat laatste geval niet alleen omdat ze zorgen voor de hoognodige inkomsten, maar ook omdat ze door mond-tot-mondreclame – zonder ook maar een cent marketingbudget – nieuwe klanten naar de onderneming kunnen leiden."Een goed CRM-systeem is volgens Van Dijk hierbij echt een must. "Allereerst kun je de klant hier echt centraal stellen. Je kunt er onder andere de keyaccounts van je onderneming mee identificeren, om vervolgens de klantervaringen mee te personaliseren en communicatie relevanter te maken. Klanten een betere klantervaring kunnen bieden zorgt voor een betere binding. Een CRM-systeem geeft je daarnaast inzicht in allerlei processen op het gebied van marketing, sales en klantenservice. Door succesvolle methodes te hergebruiken en automatiseren kun je veel tijd besparen, erg handig vanwege de wijdverbreide personeelstekorten."Daarbij moet volgens hem wel rekening gehouden worden met de eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt. "Bedrijven zullen vanwege de economische onzekere toekomst snel willen schakelen. De laatste tijd is er dan ook bijvoorbeeld sprake van een opvallende stijging in de vraag naar Salesforce experts. De werkloosheid in ons land is echter nog steeds erg laag, waardoor de implementatie van CRM-systemen niet altijd op de gewenste korte termijn geregeld kan worden. Het inhuren van externe expertise kan er dan voor zorgen dat projecten efficiënt en sneller geïmplementeerd kunnen worden.