Tips voor het vertalen van je website om internationaal te ondernemen

16 december 2022 - Ga je internationaal zakendoen? Dan is het verstandig om je website te vertalen. Op die manier kun je internationaal ondernemen. De meeste online bedrijven hebben namelijk Nederlandse content, omdat ze zich vooral richten op de Nederlandse markt. Maar wanneer je over de landsgrenzen gaat, is het goed te beseffen dat niet iedereen Nederlands spreekt. Je website laten vertalen is daarom een goed idee.

Uiteraard is de stap naar Engelse teksten het meest gemakkelijk en voordelig. Maar als je je gaat richten op één ander land zoals Duitsland of Spanje, kun je je website beter laten vertalen naar het Duits of Spaans.Vanwege de globalisering van de wereldeconomie is het belangrijk om je website op de juiste manier te laten vertalen. Zo laat je aan toekomstige opdrachtgevers en zakenpartners zien dat je hen serieus neemt en dat je foutloos en precies werkt. Om deze reden kun je daarom het best gebruikmaken van een vertaaldienst met zogenaamde ‘native schrijvers’."Dit zijn vertalers die hun moeder- of vadertaal gebruiken om te vertalen. Dus een vertaler die geen Spaans geleerd heeft omdat hij daar interesse in heeft, maar iemand die met de taal en gebruiken is opgegroeid. Op die manier is het mogelijk vloeiende teksten zonder fouten te verkrijgen," zegt Paulien Koers van Vertaalbureau Perfect Het is voor veel bedrijven aantrekkelijk om een machinevertaling te gebruiken. Tegenwoordig zijn er immers verschillende vertaaldiensten die een Nederlandse tekst binnen een paar tellen omzetten in het Engels, Duits, Frans of Spaans. Maar vaak mist zo’n tekst wel de juiste tone of voice en geeft zo’n tekst niet het juiste gevoel. Het is meteen te merken of zo’n tekst door een vertaalmachine vertaald is of door een mens. Het is dan ook de grootste valkuil die online bedrijven kunnen maken. Daardoor komt je onderneming onprofessioneel over. Daarom moet de tekst vertaald worden door iemand die de cultuur, taal en gebruiken van het land kent.Als je je gaat richten op het buitenland, is het verstandig om je content te laten vertalen door een native schrijver. Met andere woorden: iemand die de taal kent en weet hoe inwoners van dat land normaalgesproken tegen elkaar praten. Het is vaak erg verleidelijk om teksten woord voor woord te laten vertalen. Maar daardoor bereik je je doelgroep minder goed. De zogenaamde ‘lokalisatie’ ontbreekt. Dat betekent dat de culturele verschillen per land niet goed uitkomen in een tekst. Als je woord voor woord een tekst uit het Nederlands vertaalt naar een andere taal, is de kans groot dat je de plank misslaat.Nederlanders kunnen soms best zakelijk en to-the-point zijn, terwijl andere culturen juist meer van een vriendelijkere tekst houden. Wat we in Nederland heel normaal en respectvol vinden, is in het buitenland buitengewoon respectloos of bot. Het is dus belangrijk dat je vertaalkwaliteit op orde is. Daarom vertaal je je teksten het liefst niet zelf, maar laat je dit doen door native vertalers. Vaak kost dat wel iets meer, maar is de kwaliteit ook een stuk beter.Als je een tekst wilt vertalen, kun je dit het best laten doen door een collega die de taal spreekt en uit dat land vandaan komt. Maar heb je niet zo’n collega? Dan is het zeker af te raden je teksten woord voor woord via een vertaalmachine te laten vertalen. De kans is groot dat er foutjes insluipen die meteen verraden dat je absoluut geen moeite genomen hebt om je te verdiepen in de taal of cultuur van je toekomstige zakenpartner. Nederlandse spreekwoorden letterlijk vertalen leidt bijvoorbeeld tot veel verwarring in het buitenland.Automatisch veralen is goedkoop en erg gemakkelijk, maar daardoor gaat de hele boodschap vaak wel verloren. Daardoor kun je zelfs als kleine ondernemer behoorlijke imagoschade oplopen. Als de inhoud niet formeel genoeg is of juist te zakelijk, dan is de kans groot dat je daarmee jezelf slecht profileert. Zeker als je juridische documenten gaat laten vertalen, is het belangrijk dat te laten doen door een beëdigd vertaler. De kans is namelijk groot dat je een juridisch conflict oploopt als je documenten onduidelijk en slecht vertaald zijn. Daardoor trek je uiteindelijk aan het kortste eind.