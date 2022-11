3 december deadline aanmelden kleineondernemersregeling (KOR)

25 november 2022 - De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw en het doen van btw-aangifte. De regeling kan voordelig zijn voor ondernemers die verwachten dat hun jaaromzet onder de € 20.000,- blijft. Behoor je tot die groep of vind je het lastig om in te schatten of de KOR iets voor jou is? De Belastingdienst zet vier situaties op een rij om na te gaan of de regeling bij je past.

Om per 1 januari 2023 deel te nemen aan de KOR, moet je aanmelding uiterlijk 3 december binnen zijn.Of de vrijstelling voor de btw gunstig is, is voor iedere ondernemer anders. Daarom zet de Belastingdienst vier situaties op een rij om je te helpen een keuze te maken.De KOR is mogelijk interessant. Particuliere klanten kunnen geen btw aftrekken, zakelijke klanten wel. Als je gebruikmaakt van de KOR breng je geen btw in rekening aan je particuliere klanten. Hierdoor kun je jouw diensten goedkoper aanbieden.Heb je vooral zakelijke klanten? Dan is het waarschijnlijk niet handig voor jou om aan de KOR deel te nemen. Zakelijke klanten willen meestal een factuur met btw om de kosten te kunnen verrekenen.De KOR is mogelijk interessant. Want vrijstelling voor de btw zorgt ervoor dat je geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Je draagt geen btw af, maar krijgt ook geen btw meer terug. Als je jaarlijks vooral btw terugkrijgt, is de KOR niet voordelig.Is je jaaromzet op dit moment minder dan € 20.000,-? Dan is deelname aan de KOR mogelijk interessant. Houd er dan rekening mee dat, zodra je omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000,- komt, je je moet afmelden voor de KOR. Je kunt dan drie jaar geen gebruikmaken van de KOR en je doet weer btw-aangifte volgens de reguliere btw-regels.Deelname aan de KOR op korte termijn is mogelijk niet gunstig. Neem je deel aan de KOR, dan doe je dat voor tenminste drie jaar. Btw over zakelijke kosten en investeringen kun je dan niet verrekenen. Vooral startende ondernemers hebben de eerste jaren veel kosten door investeringen.Wil je weten of je in aanmerking komt voor de vrijstelling voor de btw? Gebruik het hulpmiddel en zie gelijk wat de gevolgen zijn als je wel of niet deelneemt aan de KOR.Meer weten over de regeling? Check belastingdienst.nl/kor . En zorg ervoor dat je aanmeldformulier uiterlijk 3 december binnen is bij de Belastingdienst. Nadat jouw aanmelding is verwerkt, krijg je een bevestigingsbrief met daarin de ingangsdatum.