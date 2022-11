Zakelijke rijder past tankgedrag aan

14 november 2022 - Zzp’ers, mkb’ers, maar ook leaserijders laten de duurdere tankstations langs de snelweg sinds de coronapandemie vaker links liggen. Ook wordt er door leaserijders minder getankt. Dit blijkt uit cijfers van mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard.

Bij leaserijders schommelt het aantal tanktransacties op de snelweg op dit moment rond de 60 procent van de periode voor de coronapandemie. Voor de niet-snelweg transacties ligt dat percentage met 80 procent hoger. Op beide locaties wordt er nog significant minder getankt dan vóór corona. Directeur Patrick Roozeman van MultiTankcard: "Dat er minder wordt getankt heeft onder meer te maken met het thuiswerken. Ook het feit dat er steeds meer leaserijders laden in plaats van tanken speelt een rol. Als de leaserijder echter tankt, is dat ten opzichte van pre-corona vaker buiten de snelweg.Ondernemers in het mkb en zzp’ers hebben tijdens de coronapandemie vaker getankt dan leaserijders en ook vaker buiten de snelweg. Roozeman: "Deze groep heeft logischerwijs meer doorgewerkt, omdat veel van hun werkzaamheden bij een klant of op een bepaalde locatie moeten plaatsvinden."Daarnaast is het herstel van het aantal transacties na de pandemie hier hoger dan bij leaserijders. De zzp- en mkb-doelgroep zat, buiten de snelweg, in september 2022 op 110 procent van het aantal transacties van januari 2019. Roozeman vervolgt: "Leaserijders ‘scoren’ daar slechts 80 procent. Op de snelweg zitten zzp’ers en mkb’ers op 80 procent van het aantal transacties, waar leaserijders op 60 procent zitten. Ook bij de zzp- en mkb-doelgroep zien we uit de data dat de voorkeur voor de tanklocatie verschuift; weg van de snelweg dus."