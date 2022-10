Online supermarkten nemen de bezorgmarkt over

10 oktober 2022 - De populariteit voor online supermarkten is het afgelopen jaar enorm gestegen. Dit blijkt uit onderzoek naar het online zoekgedrag dat onderzoeksbureau Routelogic heeft uitgevoerd. In één jaar tijd zien de online supermarkten het zoekvolume naar hun bezorgservices met 195 procent stijgen, terwijl de populariteit van de fysieke supermarkt met bijna 50 procent is gedaald.

Boodschappen laten bezorgen door een traditionele supermarkt als de Albert Heijn of de Jumbo is dus lang niet zo vanzelfsprekend meer. De traditionele supermarkten zullen alles op alles moeten zetten om bij te blijven in deze markt. Om vervolgens geen marktaandeel te verliezen aan de online supermarkten.De consument zoekt namelijk in Google maandelijks (veel) meer én steeds vaker naar de services van een online supermarkt. Online supermarkten als Picnic en Flink krijgen de voorkeur boven de bezorgservices van de traditionele supermarkten wanneer de consument op zoek gaat naar een boodschappen bezorgservice. In 2021 wonnen de online supermarkten al van de traditionele supermarkt, maar in 2022 lijkt de genadeklap gegeven te zijn. In een jaar tijd groeide het zoekvolume van de vier grootste online supermarkten met 195 procent, blijkt uit het onderzoek . Dit terwijl het zoekvolume van de bezorgservices van de drie grootste fysieke supermarkten daalde met 46 procent.Dat 2022 het jaar is voor online supermarkten, zijn vooral flitsbezorgers Flink en Getir erg blij mee. Daar zijn ze bij Flink ook erg trots op laat de woordvoerder van Flink, Stefan de Bruin, weten in een reactie op het onderzoek."Het gaat goed met Flink in Nederland. We zijn in 40 steden actief en hebben nu 64 locaties. Meer dan twee derde van de gebruikers van flitsbezorging maakt gebruik van Flink. Daar zijn we, vanzelfsprekend, erg trots op." Maar de markt van de bezorgservices staat zeker nog niet stil! Ook de traditionele supermarkten weten dat zij niet stil kunnen zitten. De laatste maand vinden er verschillende ontwikkelingen plaats.Lees hier het volledige onderzoek over alle ontwikkelingen in de thuisbezorgmarkt.