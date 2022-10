Slechts dertien procent van de Nederlandse bedrijven werkt volledig datagedreven

4 oktober 2022 - Slechts dertien procent van de Nederlandse bedrijven werkt volledig datagedreven. Zeventig procent geeft aan al wel deels, maar niet volledig datagedreven te werken. Dit blijkt uit onderzoek van UMBRiO, gehouden onder 312 Nederlandse strategische en tactische managers. Van de organisaties die deels of helemaal niet datagedreven werken (twaalf procent), geeft ruim een op de drie (35 procent) aan dat dit wel op hun prioriteitenlijst staat en dat zij dit binnen een jaar willen oppakken. Dit betekent tegelijkertijd dat 65 procent datagedreven werken niet hoog op de agenda heeft staan.

Vooral organisaties binnen de overheid (53 procent), de financiële dienstverlening (50 procent) en in de communicatiebranche (33 procent) zien in dat zij inzicht moeten generen uit data om onder meer efficiënter te werken, kosten te besparen, de IT-omgeving te stroomlijnen en/of de customer experience te verbeteren. Zij geven aan binnen een jaar hiervoor een project te willen opstarten. Als we kijken naar de managers uit alle branches wil 43 procent dit binnen een jaar oppakken.Opvallend is dat vooral de jonge generatie veel waarde hecht aan deze manier van werken. 89 procent van de managers tot 34 jaar stelt dat zij datagedreven werken binnen een jaar of drie jaar wil oppakken tegenover 66 procent van de managers ouder dan 55 jaar.In het onderzoek wordt ook duidelijk welke drijfveren de managers hebben om (meer) datagedreven te gaan werken. De helft (52 procent) van de bedrijven ziet dit voornamelijk als reden om efficiënter te werken. Gevolgd door het verbeteren van de dienstverlening (48 procent) en het besparen van kosten (46 procent).Erik Witte, oprichter en Chief Vision Officer bij UMBRiO: "Het is goed om te zien dat datagedreven werken steeds hoger op prioriteitenlijsten klimt van organisaties. Als organisatie moet je flexibel zijn en snel kunnen handelen. Alleen leunen op resultaten, kennis en ervaring uit het (recente) verleden is achterhaald. Het is essentieel dat een organisatie een omgeving creëert waarin je kunt sturen op basis van data. Kortom, datagedreven werken zorgt ervoor dat je relevant blijft. De wil om dit verder op te pakken, is er zeker. Voor veel organisaties is het echter even zoeken waar ze moeten beginnen."Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van UMBRiO. In totaal namen 312 Nederlandse strategische en tactische managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 100 fte deel aan het onderzoek. 76 procent van alle respondenten is tactisch manager, zoals HR- of IT-manager, en 24 procent is strategisch manager, zoals CEO of directie.Download hier het volledige onderzoeksrapport.