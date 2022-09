Tips voor een efficiënte boekhouding

30 september 2022 - Wanneer je goed bent in je vak kan het aantrekkelijk zijn om als zzp'er aan de slag te gaan. Als zzp'er bepaal je zelf je uren, kies je zelf welke opdrachten je aanneemt en is de winst die je maakt 100 procent voor jou. Tegenover al deze rechten staan echter ook de nodige plichten. Zo ben je als zelfstandig ondernemer verantwoordelijk voor de boekhouding zzp. Er zijn veel zaken waar je op moeten letten.

Danny Bijl vroeg het aan financieel adviseur Rene van Basten van Jortt.nl "Dat een heldere administratie van levensbelang is voor elke onderneming weet iedereen. Waarom dit zo is, is echter minder bekend. Allereerst is het natuurlijk goed om te weten wat de inkomsten en uitgaven van je bedrijf zijn, om de zaak financieel gezond en toekomstbestendig te houden. Daarnaast is het ook voor het doen van je belastingaangiften nodig dat je weet hoeveel winst je over een jaar hebt gemaakt. Zo moet je weten over welk totaalbedrag je winstbelasting en btw-afdracht dient te betalen, en moet je dit bedrag ook kunnen onderbouwen. Komt de Belastingdienst er tijdens inspecties achter dat de bedragen in je boekhouding niet kloppen, dan kunnen er stevige boetes volgen. Maar een slechte administratie wordt niet alleen bestraft, een goede boekhouding zzp kan ook beloond worden. Kun je bijvoorbeeld aantonen dat je een bepaald bedrag hebt geïnvesteerd in je bedrijf, dan mag je dit aftrekken van je belastbare winst en betaal je dus minder belasting," geeft van Basten aan.Hij vervolgt: "Om te voldoen aan de eisen die instanties als de Belastingdienst stellen hoef je gelukkig geen boekhoudkundig wonder te zijn. De basis van iedere boekhouding zzp vormen de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Hierbij gaat het allereerst om rekeningen die je klanten gedurende die periode betalen en de kosten die je zelf in deze tijdsspanne maakt. Houd hierbij ook rekening met kosten die je over een langere periode maakt. De huur van een bedrijfshal bijvoorbeeld betaal je misschien per jaar, en zie je dus niet terug in een maandoverzicht. Om bij de Belastingdienst aan te tonen dat je überhaupt zzp'er bent moet je verder kunnen bewijzen hoeveel uren je aan je onderneming besteedt. Ook een registratie van je (betaalde) uren is dus nodig. Hoewel het niet verplicht is, is het verder ook raadzaam om je te verdiepen in de belastingvoordelen en aftrekposten die de wet ondernemers bied.t""Wanneer je eenmaal snapt hoe het moet, is het doen van je boekhouding zzp niet zo moeilijk. In al dat controleren van afschriften en bonnetjes gaat echter wel vrij veel tijd zitten. Veel zzp'ers kiezen er dan ook voor om het boekhoudwerk uit handen te geven en huren een professionele boekhouder in. Je kunt je boekhouding ook makkelijker maken door te werken met digitale boekhoudprogramma's. Zulke software genereert duidelijke overzichten en lijsten, die voldoen aan alle wettelijke eisen. Bovendien hebben dergelijke programma's vaak ook functies voor bijvoorbeeld het genereren van facturen en de berekening van de BTW," sluit Van Basten af.