Tekort aan chips kost Europese auto-industrie €100 miljard

26 september 2022 - Geen sector is zo hard getroffen door het tekort aan chips als de auto-industrie. Wereldwijd zijn hierdoor ongeveer achttien miljoen voertuigen minder geproduceerd. Vooral de Europese automakers krijgen harde klappen. De halfgeleidercrisis kost de auto-industrie in Europa ongeveer 100 miljard in 2021 en 2022. Dat stelt kredietverzekeraar Allianz Trade.

De auto-industrie heeft de problemen voor een deel zelf over zich afgeroepen, stelt de kredietverzekeraar. "Om de corona-klap op te vangen, voerden autofabrikanten forse bezuinigingen door. Onder meer door voorraden en bestellingen van halfgeleiders te minimaliseren. Met als gevolg dat chipfabrikanten hun heil elders zochten en de productie afstemden op sterke markten zoals die van computers en datacenters. Toen de automarkt weer aantrok, bleek er nog maar een beperkte hoeveelheid chips beschikbaar voor de auto-industrie," zo stelt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade.De voertuigproductie daalde in Europa tot een ongekend laag niveau van dertien miljoen voertuigen. Na tekenen van herstel eind 2021/begin 2022 werd de productie opnieuw afgeremd. Dit keer door toeleveringsproblemen vanwege aanhoudende lockdowns in China en de Russische aanval op Oekraïne.Geeroms: "Volgens onze berekeningen heeft het chiptekort in 2021 en 2022 in Europa bijna 100 miljard euro aan toegevoegde waarde gekost. Positief is dat historisch lage voorraadniveaus bij retailers lijken te wijzen op een groot opwaarts potentieel van de automobielsector." Al voegt Geeroms er direct aan toe dat de toelevering van chips in Europa nog lange tijd een onzekere factor blijven.Eerder dit jaar besloot de Europese Commissie om tientallen miljarden te reserveren om de eigen chipindustrie te stimuleren. "Europa moet niet denken dat het binnen vijf of tien jaar zelf genoeg chips kan produceren om volledig aan de eigen vraag te voldoen. Beter is het om de Europese steun te richten op haalbare doelstellingen. Dan moet je kijken naar producten waarvoor Europa zelf zowel een grote productie- als eindmarkt is. De auto-industrie is daarvan een prima voorbeeld. Daar zou de eigen chipproductie zich op moeten richten." Volgens Geeroms is het ook raadzaam om joint ventures aan te gaan met grote mondiale chipmakers.Dat de toepassing van semiconductors in auto’s alleen maar verder toeneemt, staat buiten kijf. De kredietverzekeraar noemt hiervoor drie ontwikkelingen:- Connectiviteit: chips die zorgen voor verbinding met het netwerk van de fabrikant, de telefoons van bestuurders (bluetooth), etc.- Veiligheid: bewegingssensoren, dodehoekdetectie, etc.- Elektrificatie: elektrische auto's hebben twee keer zoveel halfgeleiders als auto's met een verbrandingsmotor.Geeroms tot slot: "Als we de waarde van alle chips in een auto bij elkaar optellen komen we uit op gemiddeld ruim 600 euro, wereldwijd gezien. Daarmee is die waarde de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Die trend zet alleen maar verder door."