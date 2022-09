Helft zzp’ers heeft zorgen over financiële situatie door inflatie

23 september 2022 - Van de zzp’ers in Nederland maakt momenteel 55 procent zich zorgen over het genereren van voldoende inkomsten op lange termijn. Ook maakt 53 procent zich zorgen over de impact van inflatie op de bedrijfsresultaten. Dit blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. Ten opzichte van februari dit jaar ervaart een groeiende groep zelfstandigen wanbetalingen van opdrachtgevers. Interpolis benadrukt het belang van duidelijke afspraken op papier zetten bij het aangaan van een overeenkomst. Om zo vervelende situaties achteraf te voorkomen.

Een derde van de zzp'ers heeft hun tarieven verhoogd omdat de inflatie wordt doorberekend, blijkt uit de BedrijvenMonitor van Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea. Een kwart van de zzp'ers geeft aan dat hun prijzen zijn gestegen door de stijgende grondstofprijzen. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis: 'We zien de zorgen over de impact van inflatie op de bedrijfsresultaten bij zelfstandigen al langer toenemen in onze BedrijvenMonitor. Verontrustend is dat ten opzichte van februari dit jaar een groeiende groep te maken heeft met wanbetalingen van opdrachtgevers. Momenteel gaat het om veertien procent van de zzp'ers. Als zelfstandige ben je erg afhankelijk van andere partijen, zoals leveranciers en groothandelaren in de keten. Als deze schakels moeite hebben met het voldoen aan hun betaalverplichtingen, heeft dit invloed op een grotere groep zelfstandigen om hen heen.'Om te voorkomen dat zelfstandigen steeds vaker te maken krijgen met wanbetalingen, adviseert Interpolis om afspraken altijd vast te leggen. Voets: 'Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar toch zien we nog regelmatig dat zzp'ers geen duidelijke afspraken op papier hebben staan, zoals de voorwaarden bij het niet tijdig betalen van facturen als zij een opdracht aannemen. Wij raden zzp'ers aan om daar juist in deze periode extra scherp op te zijn. Daarnaast adviseren wij zzp'ers om vanaf het begin transparant te zijn over hoe hun tarieven tot stand komen, bijvoorbeeld door hoge energieprijzen en dure grondstoffen. Om zo voor opdrachtgevers en afnemers inzichtelijk te maken waarom de prijzen of tarieven toegenomen zijn. Doe dit bij het aangaan van een overeenkomst. Zo kan er achteraf geen vervelende situatie ontstaan.'