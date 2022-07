Nederlanders vinden een wereld zonder ransomware-aanvallen een utopie

8 juli 2022 - Hoewel de digitale veiligheid van Nederland een van de belangrijkste speerpunten van de overheid is, vindt 86 procent van de Nederlanders een wereld zonder ransomware-aanvallen een utopie. 93 procent denkt dat we over vijf jaar dan ook nog lang niet verlost zullen zijn van cybercriminelen en dat we de internetcriminelen nog niet te slim af zijn. Dat we de aanvallers in de meeste gevallen het geëiste geldbedrag betalen, heeft hier mogelijk invloed op.

Meer dan vier op vijf respondenten (85 procent) vinden dat we ransomware faciliteren zolang we de aanvallers betalen. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus. Aan dit onderzoek namen 1036 respondenten tussen de achttien en 67 jaar met een kantoorbaan deel.Volgens een op de vijf respondenten (21 procent) is de kans groot dat zijn of haar organisatie wordt platgelegd. Al acht een kwart van de Nederlanders deze kans juist (zeer) klein. Wanneer een organisatie eenmaal slachtoffer is geworden van een hack, verwacht een kwart dat daarmee de organisatie minder interessant is geworden voor cybercriminelen. De andere driekwart denkt dat ondanks de succesvolle hackpogingen een organisatie altijd interessant blijft voor cybercriminelen.Ook zijn in het onderzoek een aantal vragen gesteld over hoe werkend Nederland denkt over veilig thuiswerken. Ruim driekwart (77 procent) denkt dat vertrouwelijke gegevens van de organisatie veilig zijn op de thuisverbinding. Dit komt wellicht doordat 71 procent zegt dat er binnen de eigen organisatie voldoende aandacht is voor veilig online thuiswerken. De aandacht voor veiligheid ziet 61 procent liever in de vorm van een training over het bewustzijn van cybersecurity dan in de inzet van technische middelen.Joris Leupen, CEO van Telindus: ‘Het verbaast mij niet dat bijna elke Nederlander denkt dat cybercrime voorlopig de wereld nog niet uit is. De zorgen over cyberaanvallen zie ik ook terug bij onze klanten. Ook zij zijn zich ervan bewust dat hun bedrijf risico loopt zonder goede beveiliging. Zeker nu medewerkers meer dan ooit op afstand werken, is een cybersecuritybeleid op zijn plaats waarin zero-trust en een optimale user experience hand in hand gaan. Wat deze trends en wensen precies betekenen voor de toekomst van technologie, is een vraag die wij ons voortdurend stellen en samen met onze klanten en partners proberen te beantwoorden."